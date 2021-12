Liên bộ Công Thương – Tài chính vừa phát đi thông tin điều hành giá xăng dầu chu kì ngày 10-12. Theo đó, cơ quan điều hành giá xăng dầu trong nước đưa ra phương án giám giá các mặt hàng xăng dầu, trích lập quỹ bình giá.



Cụ thể, xăng E5RON92: không cao hơn 22.082 đồng/lít (giảm 835 đồng/lít so với giá hiện hành); Xăng RON95-III: không cao hơn 22.801 đồng/lít (giảm 1.101 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.334 đồng/lít (giảm 1.048 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 16.322 đồng/lít (giảm 875 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu madut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.745 đồng/kg (giảm 732 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 700 đồng/lít, dầu diesel ở mức 250 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 700 đồng/kg.

Thời gian thực hiện từ 15 giờ ngày 10-12.



Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới giai đoạn cuối tháng 11 và đầu tháng 12 chịu ảnh hưởng của việc xuất hiện biến chủng COVID-19 mới (Omicron) gây lo ngại cho việc phục hồi kinh tế; nguồn cung dầu thô được tăng cường khi một số nước xuất kho dự trữ dầu chiến lược… khiến giá xăng dầu giảm.

Tuy nhiên, đến những ngày gần đây, những tác động tiêu cực của biến chủng Omicron được dự đoán không quá lớn như dự đoán ban đầu; Cơ quan thông tin năng lượng quốc tế (EAI) báo cáo tồn kho dầu thế giới giảm nên giá xăng dầu lại có xu hướng tăng trở lại.

Nhìn chung giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua giảm 8-9%.