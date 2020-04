Nguyên nhân với HAG, công ty kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ các khoản thu ngắn hạn, thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh các khoản nợ ngắn hạn đang vượt tài sản ngắn hạn hơn 1.000 tỉ đồng. Do đó, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAG.

Trong khi đó, HNG lần lượt báo cáo lỗ liên tiếp hai năm 2018 và 2019. Điều đáng ngạc nhiên, mặc dù được Thaco cứu nhưng HNG vẫn thua lỗ nặng trong năm 2019 với khoản lỗ hơn 2.000 tỉ đồng.



Bầu Đức cho biết việc thua lỗ của HNG trong năm 2019 là do chi phí lãi vay lớn khiến lỗ kinh doanh 967 tỉ đồng; lỗ khác 1.408 tỉ đồng đến từ đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sử dụng, thuế thu nhập hoãn lại 69 tỉ đồng do dự phòng đầu tư,...



Tuy nhiên, bầu Đức cũng nhấn mạnh sang năm 2020 sẽ có kết quả kinh doanh tích cực hơn. Theo đó, sẽ tận dụng những thay đổi trong năm 2019 để làm tiền đề phát triển cho công ty.

Cụ thể, nhờ hoàn tất chuyển nhượng một số công ty con, HNG đã dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, với số dư nợ vay đang giảm đáng kể, áp lực về chi phí lãi vay của công ty cũng giảm theo.



"Chúng tôi đề ra chỉ tiêu năm 2020, HNG sẽ đạt 4.307 tỉ đồng doanh thu và đặt mục tiêu thoát lỗ với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 566 tỉ đồng" - bầu Đức nhấn mạnh.



Sức ép với HNG là rất lớn vì nếu như năm 2020, công ty này thua lỗ thì sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ ba năm liên tiếp.