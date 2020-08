Khẩu trang chống COVID-19: Muốn là có ngay

Phát hiện hàng trăm ngàn khẩu trang giả, kém chất lượng Những ngày cuối tháng 7, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ khẩu trang giả, kém chất lượng. Đơn cử vào ngày 30-7, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thiết bị Nam Anh tại số 8-8A Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 151.000 chiếc khẩu trang 3M giả nhãn hiệu khẩu trang 3M Company của Mỹ. Hiện nay toàn bộ khẩu trang giả được niêm phong, tạm giữ và vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 31-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 thuộc Cục QLTT Quảng Bình phối hợp với lực lượng liên quan kiểm tra xe tải do ông Phan Xuân Thanh có địa chỉ tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh điều khiển. Kết quả phát hiện trên xe vận chuyển 947.500 chiếc khẩu trang y tế bốn lớp do Việt Nam sản xuất. Toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm kiểm tra. Đội QLTT số 7 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 950 triệu đồng. Đại diện một số quầy thuốc tại TP.HCM cảnh báo hiện khẩu trang đang có biểu hiện loạn giá, loạn về cả chất lượng. Do vậy, người dân nên đến các quầy thuốc uy tín để mua khẩu trang, tránh mua các hàng trôi nổi, không an toàn.