Lãi suất giảm rón rén, nhà kinh doanh sốt ruột

Ông PHẠM XUÂN HỒNG, Chủ tịch Hiệp hội May thêu đan TP.HCM: Cần giãn nợ, giảm lãi gói vay hiện tại Hiện tại, rất ít DN dệt may trong hiệp hội tiếp cận được gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỉ đồng. Lý do, gói hỗ trợ tín dụng này chủ yếu dành cho những DN vay mới. Thế nên các đơn vị đang hoạt động đều không có nhu cầu hoặc không thể tiếp cận gói hỗ trợ này vì còn đang đi vay. Mặt khác, hiện các DN đều khó khăn về đầu ra thị trường, giảm đơn hàng vì vậy cũng không có nhu cầu để vay vốn hay mở rộng sản xuất. Thực ra gói 250.000 tỉ đồng là gói mà các tổ chức tín dụng cam kết để cho vay mới với mức lãi suất thấp hơn, ưu đãi hơn so với tín dụng thông thường. Nguồn vốn chính của gói này không phải từ ngân sách nhà nước. Vì vậy cơ chế, quy trình cho vay về cơ bản giống như cho vay thương mại thông thường. Nghĩa là nếu DN còn đang vay, đang nợ… thì các ngân hàng cũng khó cho vay gói mới. Ngoài chuyện giảm lãi suất, điều DN dệt may cũng như các ngành khác đang cần nhất là các tổ chức tín dụng xem xét, rà soát, cơ cấu lại nợ, giãn nợ, hoãn nợ; xem xét miễn, giảm lãi vay và không chuyển nhóm thành nợ xấu trong thời hạn nhất định đối với những khoản nợ hiện tại bị tác động bởi dịch COVID-19. Khi đó, các DN mới có thể được vay gói hỗ tín dụng với lãi suất ưu đãi. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thống đốc Đào Minh Tú mới đây yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ: Rà soát, tham mưu ban lãnh đạo NHNN sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng gây cản trở, vướng mắc, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho người dân, DN và nền kinh tế kịp thời ứng phó, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19. QUANG HUY