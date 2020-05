Ô tô sản xuất trong nước khó tiêu thụ vì COVID-19

Cụ thể, sản lượng ô tô sản xuất trong nước ước chỉ đạt 56,2 ngàn chiếc, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.



Hầu hết doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô lớn như Thaco, Thành Công, VinFast, Toyota, Honda, Mercedes... trong thời gian qua phải tạm ngừng hoạt động sản xuất, lắp ráp do đại lý bán hàng đóng cửa theo chỉ đạo cách ly của Chính phủ và các địa phương.



Lượng tồn kho ô tô tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Ảnh: QH

Đáng chú ý, sau khi việc cách ly xã hội kết thúc, phần lớn các đại lý, doanh nghiệp ô tô đã hoạt động trở lại. Song công suất sản xuất, lắp ráp hiện chỉ duy trì ở mức rất thấp do lượng tồn kho còn cao lên đến 122,5%. Nguyên nhân chính là do tiêu thụ ô tô đang gặp nhiều khó khăn do sức mua trong nước sụt giảm mạnh.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Bộ Công Thương kiến nghị cần sớm thông qua nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp phát triển công nghệ hỗ trợ. Trong đó, sửa đổi các quy định của luật về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước theo hướng ưu đãi cho tỉ lệ sản xuất nội địa; thuế GTGT theo hướng hoàn thuế sớm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích lũy thêm vốn.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đề xuất Thủ tướng giảm 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020; kiến nghị cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đến hết quý I-2021.