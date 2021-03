Sức mua ô tô khởi sắc trong hai tháng đầu năm

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2 vừa qua doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 13.585 xe, giảm gần một nửa so với tháng 1 (doanh số tháng 1 đạt 26.432 xe).

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 6.939 xe, giảm 53%; xe thương mại đạt 3.767 xe, giảm 34% và xe chuyên dụng chỉ có 179 xe, giảm 39% so với tháng trước.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 8.610 xe, giảm 41% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.975 xe, giảm 58% so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường hai tháng đầu năm 2021 đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 19%, xe thương mại tăng 28% và xe chuyên dụng giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 2, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 11% trong khi xe nhập khẩu tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ngày hôm nay (11-3), TC Motor cũng thông báo về tổng doanh số xe Hyundai tháng 2 đạt 3.021 xe.

Trong đó, Hyundai Accent giữ vững vị trí thứ nhất với 915 xe đến tay khách hàng. Mẫu xe đứng thứ hai là Grand i10 với 513 xe được bán ra. Như vậy, hai mẫu xe này tiếp tục đứng trong tốp 10 mẫu xe bán chạy của tháng 2.