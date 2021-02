'Tấn công' mạnh đối tượng làm xăng giả, kém chất lượng

Ngày 22-2, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ) cho biết, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng ban BCĐ 389 quốc gia vừa kí công văn 389 gửi BCĐ các bộ, ngành gồm: Khoa học và Công Nghệ, Công an, Tài chính, Công Thương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu...tăng cường quản lý chất lượng xăng dầu.

Theo BCĐ 389 quốc gia hiện nay, buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng pha trộn, tiêu thụ xăng dầu giả, kém chất lượng tiếp tục xảy ra trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm. Đơn cư như vụ việc phát hiện pha chế xăng giả xảy ra tại Công ty TNHH MVT xăng dầu 89, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua.



Lực lượng chức năng phát hiện vụ việc sản xuất xăng giả tại Bà Rịa -Vũng Tàu.

Tuy nhiên việc phát hiện, xử lý các sai phạm còn chưa tương xứng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong quản lý chất lượng xăng dầu còn nhiều bất cập.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu, BCĐ 389 quốc gia đề nghị BCĐ các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh về xăng dầu. Đặc biệt là các địa điểm tồn trữ các chất dung môi dễ bị lợi dụng pha trộn với xăng dầu.

Các cơ quan, đơn vị cần triển khai biện pháp nghiệp vụ, phát hiện kịp thời đấu tranh quyết liệt với trường hợp buôn lậu xăng dầu nhất là các trường hợp chuyên điều hành hoạt động pha trộn xăng dầu giả, kém chất lượng tại các địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, đăng ký chất lượng, đo lường.

Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các thương nhân nhập khẩu, đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc chấp hành các quy định về điều kiện trong nhập khẩu, sản xuất, phân phối lưu thông.

Kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm gian lận về đo lường, không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.