Đề xuất gói miễn, giảm thuế hơn 21.000 tỉ đồng Tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16-9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế có tổng doanh không quá 200 tỉ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020. Tuy nhiên, không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, người nộp thuế chuyển đổi loại hình DN; chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2021. Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV-2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế. Chính phủ cũng đề nghị giảm 30% thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1-10 đến hết 31-12-2021 đối với DN, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với DN, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Tính chung việc thực hiện các đề xuất nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỉ đồng. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỉ lệ tán thành 100%. Dự kiến dự thảo nghị quyết sẽ trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước thời điểm ngày 1-10.