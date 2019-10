TP.HCM có 7 công ty phát triển bền vững trên 50 năm

Sáng 9-10, tại Trung tâm Báo chí Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) công bố kết quả cuộc bình chọn danh hiệu Sản phẩm, Dịch vụ TP.HCM tiêu biểu năm 2019 và Chúc mừng các doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 năm. Đây là hai hoạt động nhằm kỷ niệm 15 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2019).

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó chủ tịch thường trực HUBA cho biết, để chọn ra các DN thật sự tiêu biểu, sau khi lấy ý kiến của các Hội DN thành viên, Hội đồng xét chọn gồm Thường trực Hiệp hội, Cục Thuế Thành phố, Hiệp Hội tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam...

Ban tổ chức đã chọn ra được 108 doanh nghiệp (DN) đạt danh hiệu Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2019 với 147 sản phẩm, dịch vụ được chia thành 11 nhóm ngành: cơ khí - điện; lương thực- thực phẩm - đồ uống; điện tử - công nghệ - công nghệ thông tin; nhóm ngành văn hóa -truyền thông- quảng cáo…Đặc biệt, năm nay có chín DN Khoa học Công nghệ đạt danh hiệu này với 14 sản phẩm, hai dịch vụ.

Các DN đạt danh hiệu phải đảm bảo các tiêu chí như đạt hiệu quả kinh tế về doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách, không gây ô nhiễm môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và lao động. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng phải đảm bảo an toàn, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng....

Đây là danh hiệu được HUBA tổ chức hai năm một lần nhằm quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ của DN, phục vụ mục tiêu phát triển các thương hiệu lớn của thành phố. Qua đó, tạo động lực cho đội ngũ doanh nhân, DN thành phố tiếp tục vượt qua khó khăn vươn lên hội nhập, phát triển, đồng hành xây dựng thành phố.



Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM phát biểu khai mạc tại lễ công bố kết quả bình chọn danh hiệu Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2019 .

Năm nay số lượng DN tham gia và đạt danh hiệu tăng gấp đôi so với năm 2017. Theo HUBA, thống kê trong năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019 cho thấy tổng doanh thu từ 105 sản phẩm và 42 dịch vụ được công nhận trong năm 2018 đạt hơn 528 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 47 ngàn tỉ đồng. Góp phần giải quyết việc làm cho gần 105 ngàn lao động, hỗ trợ xã hội cộng đồng hơn 274 tỉ đồng.

Qua đó, đã khẳng định đội ngũ các DN của thành phố không những đáp ứng được nhu cầu về chất lượng hàng hóa sản phẩm dịch vụ mà còn cả về chất lượng lao động, môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã chọn được 57 DN phát triển bền vững trên 30 năm, trong đó có bảy DN phát triển bền vững trên 50 năm, 19 DN phát triển bền vững từ 40 năm trở lên và 31 DN phát triển bền vững từ 30 năm trở lên.

Đây là kết quả dựa trên cơ sở đề xuất của 71 Hội, CLB DN thành viên và danh sách được chọn từ 600 hội viên trực tiếp của HUBA.

Các DN được tôn vinh hoạt động liên tục từ 30 năm trở lên theo Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền. Không vi phạm pháp luật trong hai năm gần nhất hoặc có vi phạm nhưng đã khắc phục triệt để và có xác nhận bởi cơ quan chức năng có liên quan...