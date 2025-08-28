Hai học sinh Việt Nam ghi dấu ấn tại cuộc thi thương mại quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

(PLO)- Tại vòng chung kết Cuộc thi Thử thách Thương mại Quốc tế FedEx/JA ITC 2025 vừa diễn ra ở Singapore, hai học sinh Việt Nam đã xuất sắc nằm trong nhóm sáu thí sinh chiến thắng, vượt qua 54 đối thủ đến từ chín quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguyễn Ngọc Khánh (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) giành giải Nhất cùng Jamie Smith (Hàn Quốc) trong đội “Spicy Noodles” với ý tưởng biến phế phẩm dệt may thành các tác phẩm thêu độc bản, vừa sáng tạo vừa thân thiện môi trường.

Trong khi đó, Phan Lan Anh (Trường Olympia, Hà Nội) cùng bạn Panasarn Traithavil đến từ Thái Lan (đội ReTex) đạt ngôi Á quân, với đề xuất giải pháp lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời cho hộ gia đình.

2 học sinh Việt Nam đạt giải cao tại cuộc thi thương mại quốc tế.

Đề bài năm nay xoay quanh chiến lược thâm nhập thị trường Pháp cho một sản phẩm tái chế từ dệt may, lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm khi thế giới chú trọng phát triển bền vững. Các thí sinh được bắt cặp ngẫu nhiên xuyên biên giới để thúc đẩy giao lưu đa văn hóa, đồng thời phải thuyết trình ý tưởng trước ban giám khảo gồm nhiều doanh nhân Singapore.

Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ thử thách khả năng kinh doanh mà còn rèn tư duy toàn cầu, tinh thần hợp tác và hiểu biết văn hóa, những kỹ năng thiết yếu trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động.

Trong gần hai thập kỷ, FedEx/JA ITC đã thu hút hơn 50.000 học sinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trở thành sân chơi để thế hệ trẻ thử nghiệm ý tưởng khởi nghiệp và tiếp cận thực tiễn kinh tế toàn cầu. Năm nay, cuộc thi quy tụ hơn 4.700 học sinh tham gia ngay từ vòng loại.

Thành tích của học sinh Việt Nam cho thấy sự tự tin và năng lực cạnh tranh quốc tế ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với xu hướng phát triển bền vững.

Người Việt ngày càng thích mua sắm qua video (PLO)- Nếu trước đây việc mua hàng online gắn liền với sàn thương mại điện tử, thì nay YouTube và TikTok lại trở thành nơi để người dùng tham khảo, lựa chọn và quyết định mua sắm qua video.