Khi AI không còn là đặc quyền của smartphone cao cấp

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách smartphone vận hành, từ camera, hiệu năng cho đến cách người dùng tương tác.

Theo nghiên cứu của BMC Public Health năm 2025, hơn 73% người Việt hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội. Con số này cho thấy hình ảnh và video đã trở thành phương tiện giao tiếp chính của người dùng trẻ, nơi họ vừa chia sẻ trải nghiệm đời sống, vừa khẳng định phong cách riêng.

Thị trường smartphone tầm trung tại Việt Nam vốn đã rất sôi động, nay lại chứng kiến cuộc đua mới xoay quanh các tính năng AI. Mới đây, realme đã trình làng dòng realme 15 series, mang nhiều công nghệ AI vốn chỉ thường có trên các dòng flagship xuống phân khúc tầm trung.

Thị trường smartphone tầm trung ngày càng sôi động khi các mẫu điện thoại đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ảnh: TIỂU MINH

Realme 15 Pro 5G sở hữu màn hình OLED cong 6.8 inch 2K, tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa 6.500 nits. Máy được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, kết hợp RAM tối đa 12 GB và bộ nhớ trong lên tới 512 GB. Đi kèm theo đó là viên pin 7.000 mAh, sạc nhanh 80 W.

Mặt sau là cụm 3 camera AI với cảm biến 50 MP, hỗ trợ quay video chuẩn 4K 60 FPS. Một điểm nhấn đáng chú ý trên dòng realme 15 là AI Edit Genie, hệ thống các công cụ cho phép người dùng tách nhân vật, ghép cảnh, chỉnh ảnh theo gợi ý và đặc biệt là giọng nói.

Trong khi đó, realme 15T hướng đến sự cân bằng với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình AMOLED 4.000 nit, khả năng kháng nước IP66/68/69 cùng pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 60 W. Camera trước và sau đều 50 MP, cùng các tính năng AI thông minh, hỗ trợ xử lý hình ảnh nhanh chóng.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, realme 15T, realme 15 và realme 15 Pro hiện đang được bán với giá lần lượt là 8,9 triệu đồng, 10,49 triệu đồng và 14,9 triệu đồng tại TGDĐ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dự kiến các model này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honor 400, Galaxy S25 FE…

Deloitte dự báo đến cuối năm 2025 sẽ có hơn 30% smartphone bán ra trên toàn cầu cầu được tích hợp AI tạo sinh, trong khi Counterpoint dự báo con số này có thể chiếm tới 1/3 thiết bị bán ra.

