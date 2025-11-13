Những bí mật đằng sau phiên bản ChatGPT 5.1

(PLO)- Mới đây, OpenAI đã chính thức phát hành ChatGPT 5.1, bản nâng cấp lớn nhất từ đầu năm 2025, mang đến trải nghiệm trò chuyện tự nhiên, nhanh nhạy và giàu cảm xúc hơn.

Phản hồi tự nhiên hơn

Theo công bố của OpenAI, ChatGPT 5.1 không chỉ thông minh hơn mà còn “biết lắng nghe” và điều chỉnh giọng điệu phù hợp với người dùng.

Mô hình mới có khả năng hiểu ngữ cảnh sâu hơn, phản ứng linh hoạt theo cách trò chuyện thân mật hoặc chuyên nghiệp, tùy vào phong cách mà bạn mong muốn. Đáng chú ý, người dùng còn có thể chọn cách phát âm của chatbot khi trò chuyện bằng giọng nói.

Bản cập nhật lần này chia thành hai mô hình: GPT-5.1 Instant và GPT-5.1 Thinking.

GPT-5.1 Instant tập trung vào tốc độ, mang đến phản hồi ấm áp, gần gũi và chính xác hơn với những câu hỏi thường ngày.

GPT-5.1 Thinking thông minh hơn trong việc xử lý câu hỏi phức tạp. Nó sẽ tự đánh giá xem khi nào cần dành thời gian suy nghĩ để đưa ra câu trả lời kỹ lưỡng hơn, thay vì phản hồi vội vàng như các phiên bản trước.

Do đó, người dùng có thể nhận được câu trả lời nhanh gọn với những câu hỏi đơn giản, nhưng cũng đủ sâu và có chiều sâu phân tích khi cần thiết.

Thêm “tính cách” cho ChatGPT

Một trong những điểm nhấn thú vị ở ChatGPT 5.1 là người dùng có thể lựa chọn các kiểu phong cách khác nhau, đơn cử như “Thân thiện”, “Hiệu quả” cho đến “Chuyên nghiệp”, “Thẳng thắn” hay “Quirky” trong phần cài đặt.

Người dùng có thể thay đổi phong cách trả lời trong phần cài đặt của ứng dụng ChatGPT.

Người dùng có thể chọn giọng điệu phù hợp với tâm trạng hoặc mục đích sử dụng, thậm chí chatbot còn tự đề xuất thay đổi cách nói nếu nhận thấy bạn muốn một phong cách khác.

ChatGPT 5.1 hiện đã được triển khai trước cho nhóm người dùng Pro, Plus, Go và Business, sau đó sẽ mở rộng cho tất cả tài khoản trong vài ngày tới. Người dùng Enterprise và Education được quyền truy cập sớm trong vòng một tuần.

OpenAI cho biết các phiên bản GPT-5 cũ vẫn được giữ lại trong ba tháng để người dùng có thời gian so sánh và làm quen.

