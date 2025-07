Tin công nghệ 1-7: Điện thoại Samsung tầm trung đầu tiên được cài đặt One UI 8

(PLO)- Tin công nghệ 1-7 sẽ có các nội dung như điện thoại Samsung tầm trung đầu tiên được nhận One UI 8, Microsoft bắt đầu xóa mật khẩu của bạn, Google phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho tất cả người dùng Chrome.

1. Điện thoại Samsung tầm trung đầu tiên được nhận One UI 8

Theo SamMobile, dữ liệu trên máy chủ Samsung cho thấy Galaxy A56 5G sẽ là mẫu điện thoại tầm trung đầu tiên được nhận One UI 8 (dựa trên Android 16). Hiện tại, công ty đang hợp tác với Google để tăng tốc quá trình tùy biến One UI cho Android mới, giúp hạn chế những chậm trễ như trên phiên bản One UI 7.

Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã bắt tay cùng HIEUTHUHAI để khuấy động mùa hè với hoạt động Meet & Greet độc quyền dành cho cộng đồng SUNDAYs và giới trẻ yêu công nghệ, đồng thời bổ sung phiên bản màu hồng cho Galaxy A56 5G, mang đến thêm lựa chọn cá tính, trẻ trung cho người dùng Việt Nam. Công ty sẽ tổ chức 4 buổi trải nghiệm offline Galaxy A series tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Máy được trang bị màn hình Super AMOLED 120 Hz, chip Exynos 1580, bộ nhớ trong 128 GB và pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45 W. Camera chính 50 MP kết hợp công nghệ AI giúp tối ưu hình ảnh trong nhiều điều kiện. Đặc biệt, máy đạt chuẩn kháng nước, bụi IP67, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, du lịch.

Điểm nhấn của phiên bản Hồng mới không chỉ nằm ở màu sắc, mà còn ở sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và tính năng thông minh như Best Face (chụp ảnh nhóm tự tối ưu khuôn mặt), Create Filter (tự tạo bộ lọc màu cá nhân) hay Gemini Live (trợ lý AI giao tiếp linh hoạt). Hiện tại Galaxy A56 5G màu hồng đang được bán với giá chỉ từ 9,99 triệu đồng.

Tin công nghệ 1-7: Samsung Galaxy A56 5G màu hồng lộ diện.

2. Microsoft bắt đầu xóa mật khẩu của bạn

Microsoft vừa bắt đầu thực hiện kế hoạch loại bỏ mật khẩu đã lưu trong ứng dụng Authenticator, nhằm thúc đẩy người dùng chuyển sang sử dụng passkey, phương thức đăng nhập an toàn hơn. Đây là động thái nằm trong chiến lược ngừng sử dụng mật khẩu, khi mà tin tặc đang đẩy mạnh tấn công vào loại hình bảo mật lỗi thời này.

Cụ thể, từ tháng này, tính năng tự động điền mật khẩu trên Authenticator đã bị vô hiệu hóa. Điều đó đồng nghĩa bạn sẽ không còn dùng Authenticator để lưu trữ và tự động điền mật khẩu trên các website và ứng dụng. Quan trọng hơn, bắt đầu từ tháng 8, toàn bộ mật khẩu đã lưu trong Authenticator sẽ không có sẵn.

Microsoft khuyến cáo người dùng nhanh chóng xuất mật khẩu sang Microsoft Edge hoặc các trình quản lý mật khẩu uy tín khác. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để bạn chuyển sang passkey. Với passkey, việc đăng nhập sẽ gắn liền với thiết bị của bạn thông qua sinh trắc học hoặc mã PIN, không còn lo lắng về mật khẩu bị đánh cắp hay lừa đảo.

Các chuyên gia bảo mật nhấn mạnh passkey giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công lừa đảo, nhồi thông tin xác thực và các hình thức tấn công từ xa.

Tin công nghệ 1-7: Microsoft bắt đầu xóa mật khẩu của bạn.

3. Google phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho tất cả người dùng Chrome

Google vừa tung ra bản cập nhật khẩn cấp cho trình duyệt Chrome sau khi nhóm phân tích mối đe dọa nội bộ phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng đang bị tin tặc khai thác. Lỗ hổng này có mã CVE-2025-6554, liên quan đến công cụ JavaScript V8 của Chrome, cho phép kẻ xấu thực thi mã độc từ xa, chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Google cho biết lỗ hổng này đã bị khai thác trong thực tế. Vì vậy, công ty tạm thời hạn chế công bố chi tiết lỗi để tránh kẻ gian lợi dụng, cho đến khi phần lớn người dùng đã cập nhật trình duyệt.

Bản vá hiện đã được phát hành cho mọi nền tảng, bao gồm Windows, Mac và Linux. Để cập nhật, người dùng chỉ cần khởi động lại Chrome sau khi trình duyệt tự động tải xuống bản vá. Lưu ý, các tab đang mở sẽ được khôi phục sau khi khởi động lại, nhưng tab Ẩn danh sẽ bị mất nên hãy lưu công việc trước khi thoát.

Mặc dù hiện tại mục tiêu khai thác có thể giới hạn, nhưng khi lỗ hổng bị công khai rộng rãi, nguy cơ tấn công sẽ gia tăng nhanh. Chrome là trình duyệt phổ biến nhất trên Windows, nên nguy cơ đối với người dùng là rất lớn nếu không kịp thời cập nhật.

Tin công nghệ 1-7: Người dùng cần cập nhật Google Chrome ngay lập tức. Ảnh: TIỂU MINH

