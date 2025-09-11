Tin công nghệ 11-9: Cuộc chiến thị phần giữa Apple, Samsung và Google

(PLO)- Tin công nghệ 11-9 sẽ có các nội dung như cuộc chiến thị phần giữa Apple, Samsung và Google, 3 phiên bản Vertu Signature V 4G được săn đón, công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế thuận tiện hơn, YouTube ra mắt tính năng lồng tiếng đa ngôn ngữ.

1. Cuộc chiến thị phần giữa Apple, Samsung và Google

Apple tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường smartphone cao cấp toàn cầu, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ như Samsung, Xiaomi, Huawei và Google.

Theo báo cáo mới nhất của Counterpoint Research, doanh số iPhone của Apple đã tăng 3% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Trung Quốc.

Báo cáo cho thấy, Ấn Độ là thị trường tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng ấn tượng 37%, được thúc đẩy bởi chính sách giá ưu đãi và các chương trình hỗ trợ tài chính của Apple, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các dòng máy cao cấp.

Ảnh: Counterpoint Research

Trong khi đó, Trung Quốc, thị trường smartphone cao cấp lớn nhất thế giới, tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong tổng doanh số toàn cầu của Apple, dù hãng vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Huawei và Xiaomi.

Đáng chú ý, dù doanh số tăng nhưng thị phần của Apple lại giảm 3% do sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng khác, đơn cử như Google Pixel 9, tăng trưởng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo, các thiết bị tích hợp GenAI chiếm hơn 80% doanh số smartphone cao cấp, trong khi điện thoại gập tiếp tục là phân khúc tiềm năng với dự báo tăng trưởng mạnh khi Apple chuẩn bị gia nhập cuộc chơi.

Tin công nghệ 11-9: Doanh số iPhone tăng nhẹ trong nửa đầu năm 2025. Ảnh: TIỂU MINH

2. Công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế thuận tiện hơn

Mới đây, Cục Thuế đã tổ chức Hội chợ Chuyển đổi số vào ngày 8 và 9-9, hướng tới hiện thực hóa Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

Trong khuôn khổ hội chợ, ngành thuế cùng với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tập đoàn, công ty công nghệ trưng bày các sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế.

Một trong những giải pháp gây chú ý là Tendoo, phần mềm này có khả năng lấy dữ liệu giao dịch và đưa trực tiếp vào tờ khai cũng như báo cáo theo chuẩn của Tổng cục Thuế. Do đó, hộ kinh doanh có thể hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian so với cách làm thủ công.

Ngoài ra, Tendoo còn tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ giải đáp thắc mắc về chính sách thuế, giúp người dùng dễ tiếp cận thông tin đúng quy định. Hệ thống cũng cho phép tự động ghi nhận doanh thu từ giao dịch chuyển khoản, giúp việc kê khai đầy đủ và chính xác hơn.

Không chỉ dừng lại ở kê khai thuế, nền tảng này còn kết nối sẵn với các sàn thương mại điện tử, đơn vị logistics và ngân hàng, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh đồng bộ.

Tin công nghệ 11-9: Công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế thuận tiện hơn.

3. 3 phiên bản Vertu Signature V 4G được săn đón

Theo nghiên cứu của Milieu Insight tại Đông Nam Á, thiết bị công nghệ là loại hàng xa xỉ được mua nhiều nhất năm 2023. Đáng chú ý, Việt Nam dẫn đầu với tỉ lệ 54%, cao hơn mức trung bình khu vực. Trong đó, 44% người tham gia khảo sát cho biết tính độc đáo của sản phẩm như thiết kế, hoặc tay nghề thủ công là yếu tố quyết định khiến họ chọn mua sản phẩm.

Điều này cho thấy hành vi tiêu dùng đối với sản phẩm công nghệ xa xỉ đang có sự dịch chuyển rõ rệt, đặc biệt là các sản phẩm thủ công và độc bản. Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, dù có giá tương đối cao nhưng Vertu Signature V 4G vẫn được nhiều người tìm mua để làm quà tặng.

Đơn cử như mẫu Stainless Steel Pure Silver gây chú ý nhờ thiết kế tối giản, được chế tác từ thép không gỉ cao cấp. Ngoài kết nối 4G, thiết bị còn có loa gốm ceramic giúp tăng tính bảo mật khi đàm thoại cùng mức giá lên đến 480 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Pure Black Lizard Red lại thiên về tính thời trang, với mặt lưng da đỏ và bàn phím gắn đá ruby 4,75 carat. Cao cấp nhất là Pure Black Full Gold, có giá hơn 2,2 tỉ đồng, được chế tác bằng vàng nguyên khối 18K kết hợp da bê cao cấp.

Tin công nghệ 11-9: Dù có mức giá cao nhưng Vertu vẫn được nhiều người tìm mua để làm quà tặng.

4. YouTube ra mắt tính năng lồng tiếng đa ngôn ngữ

YouTube vừa chính thức triển khai tính năng lồng tiếng đa ngôn ngữ cho toàn bộ người dùng, sau 2 năm thử nghiệm giới hạn.

Ban đầu, tính năng này chỉ được thử nghiệm giới hạn đối với một số nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, đơn cử như MrBeast, Mark Rober, Jamie Oliver… Các nhà sáng tạo nội dung phải làm việc với các dịch vụ lồng tiếng của bên thứ ba, cho đến khi YouTube giới thiệu một công cụ lồng tiếng tự động hỗ trợ AI, tận dụng công nghệ Gemini để mô phỏng giọng điệu và cảm xúc của người sáng tạo.

Theo YouTube, những video được lồng tiếng đa ngôn ngữ có lượt xem tăng đáng kể, hơn 25% thời lượng xem (watch time) đến từ các bản ngôn ngữ phụ. Dự kiến tính năng này sẽ được phổ biến rộng hơn trong vài tuần tới.

Ngoài ra, công ty còn đang thử nghiệm cả thumbnails đa ngôn ngữ, cho phép người sáng tạo đặt tiêu đề ảnh bìa (thumbnail) bằng nhiều ngôn ngữ khác, phù hợp với khán giả quốc tế.

Tin công nghệ 11-9: YouTube ra mắt tính năng tự động lồng tiếng đa ngôn ngữ.

