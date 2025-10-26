Tin công nghệ 26-10: Motorola quay lại Việt Nam?

(PLO)- Tin công nghệ 26-10 sẽ có các nội dung như Motorola quay lại Việt Nam?, Microsoft phát hành hai bản vá khẩn cấp cho Windows, Intel vinh danh sinh viên Việt Nam với hai dự án AI vì cộng đồng.

1. Motorola quay lại Việt Nam?

Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu công nghệ Motorola sắp quay lại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược mở rộng sang khu vực châu Á.

Từng là biểu tượng di động toàn cầu, Motorola nổi bật với những mẫu điện thoại gập như razr. Trong lần trở lại này, dự kiến sẽ trình làng 3 dòng sản phẩm gồm razr, edge và moto g, hướng đến nhiều phân khúc khác nhau.

Theo nguồn tin ban đầu, các mẫu máy mới sẽ được trang bị camera đạt chuẩn màu PANTONE, cảm biến ảnh Sony LYTIA, pin dung lượng lớn đến 7.000 mAh và kết nối 5G.

Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh và sự cởi mở với công nghệ mới của người tiêu dùng. Mặc dù vậy, nhiều khả năng Motorola sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến từ Apple, Samsung, Xiaomi…

2. Microsoft phát hành hai bản vá khẩn cấp cho Windows

Microsoft vừa tung ra hai bản cập nhật khẩn cấp cho Windows, sau khi nhiều người dùng phản ánh lỗi nghiêm trọng trong bản vá bảo mật tháng 10. Một trong số đó khiến chuột và bàn phím bị vô hiệu hóa khi vào chế độ khôi phục (WinRE), khiến máy tính không thể sử dụng.

Bản vá đầu tiên mang mã KB5070773, đã được phát hành cho Windows 11 phiên bản 24H2 và 25H2, nâng cấp hệ thống lên các bản dựng 26100.6901 và 26200.6901. Microsoft khuyến cáo người dùng không nên trì hoãn hoặc tạm dừng cập nhật, vì bản vá sẽ tự động cài đặt để ngăn tình huống lỗi WinRE xảy ra.

Song song đó, bản cập nhật khẩn cấp thứ hai được Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Hoa Kỳ (CISA) xác nhận là cực kỳ nghiêm trọng.

Bản vá này xử lý lỗ hổng thực thi mã từ xa (CVE-2025-59287) trong Windows Server Update Services (WSUS), một thành phần quan trọng của hệ thống Windows Server từ phiên bản 2012 đến 2025.

Theo CISA, các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng này đã bắt đầu xuất hiện, và cơ quan này yêu cầu mọi tổ chức, đặc biệt là các cơ quan liên bang, cập nhật trước ngày 14-11.

3. Intel vinh danh sinh viên Việt Nam với hai dự án AI vì cộng đồng

Intel vừa công bố danh sách các dự án đoạt giải tại Lễ hội AI Toàn cầu 2025 (Intel AI Global Impact Festival), nơi quy tụ hàng trăm học sinh, sinh viên từ 32 quốc gia cùng chia sẻ những sáng tạo công nghệ mang tính xã hội.

Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi có hai dự án được vinh danh ở cả hạng mục toàn cầu và khu vực.

Nhóm sinh viên Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương (Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai) giành Giải thưởng Toàn cầu với ứng dụng Your Voice, công cụ dùng AI giúp người khiếm thính giao tiếp dễ dàng hơn.

Ứng dụng tận dụng thị giác máy tính và học máy để phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam sang giọng nói, hoặc văn bản theo thời gian thực, đồng thời tích hợp nội dung học và hỗ trợ tìm việc làm cho hơn 2,5 triệu người khiếm thính tại Việt Nam.

Ở nhóm tuổi 13-17, hai học sinh Hà Ngô (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Phúc Phan (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) nhận Giải thưởng Khu vực với dự án Hap, thiết bị định hướng cho người khiếm thị sử dụng AI và phản hồi xúc giác.

Thiết bị dùng mô hình YOLOv8 và bộ công cụ OpenVINO của Intel, giúp người dùng di chuyển an toàn mà không cần phụ thuộc vào âm thanh hay chữ nổi.

