Làm bé gái 13 tuổi có thai, thanh niên 19 tuổi bị bắt

(PLO)- Người cha trình báo bé gái 13 tuổi có thai nên công an vào cuộc, bắt giam thanh niên ở cùng xã.

Tối 29-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với PN (19 tuổi, ngụ xã Axan, huyện Tây Giang, Quảng Nam) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Làm bé gái 13 tuổi có thai, PN bị bắt về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 18-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang tiếp nhận tin báo tội phạm của ông ZV (ngụ xã Axan, huyện Tây Giang) về việc phát hiện con gái ZTT (sinh năm 2010) đang mang thai.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng nên Công an huyện Tây Giang đã phân công Đội Điều tra tổng hợp cùng Công an xã Axan phối hợp với gia đình lấy lời khai của bị hại.

Qua điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang xác định được PN đã có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần đối với cháu T.

Tại thời điểm quan hệ tình dục, cháu T chưa đủ 13 tuổi.

THANH NHẬT