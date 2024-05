Làm giả tài liệu để đấu thầu, 2 giám đốc doanh nghiệp bị bắt 20/05/2024 21:47

(PLO)- Hai giám đốc doanh nghiệp 'bắt tay' làm giả tài liệu để đấu thầu dự án do nhà nước làm chủ đầu tư.

Ngày 20-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với hai bị can là giám đốc doanh nghiệp và một nhân viên công ty.

Công an bắt 2 giám đốc doanh nghiệp và 1 nhân viên công ty làm giả tài liệu để đấu thầu. Ảnh: CA

Cụ thể, Huỳnh Hồng Danh (31 tuổi, ngụ xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Quảng Nam bị bắt về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tô Văn Thanh (37 tuổi, ngụ xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Đại Lộc bị bắt về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Nguyễn Tiện (28 tuổi, ngụ xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) - nhân viên Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Quảng Nam bị bắt về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Quảng Nam do Danh làm Giám đốc tham gia dự thầu hạng mục: Hệ thống cấp điện và chiếu sáng; hệ thống cấp nước, công trình: Khu dân cư - tái định cư đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1&2 (giai đoạn 3) mở rộng.

Trong quá trình lập hồ sơ, Danh cùng với Tiện và Thanh nắm được thông tin chủ đầu tư gửi đơn đến UBND xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác minh hồ sơ năng lực của Công ty CP xây dựng Trường Phát Quảng Nam (đổi tên thành Công ty CP xây dựng hạ tầng Quảng Nam) tại địa phương này.

Ngày 22-4, ba người này đóng giả là nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ (đơn vị chủ đầu tư) liên hệ với bộ phận văn thư xin nhận lại công văn do đơn vị này gửi cho UBND xã Đại Lãnh với lý do gửi nhầm.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc nhóm người làm giả tài liệu để đấu thầu. Ảnh: CA

Khi lấy được công văn, nhóm này làm giả một văn bản không ghi số của UBND xã Đại Lãnh gửi Trung tâm phát triển quỹ đất Tam Kỳ với nội dung xác nhận Công ty Cổ phần xây dựng Trường Phát Quảng Nam có thi công công trình tại địa phương, nhằm chứng minh năng lực kinh nghiệm để đấu thầu.

Công an đã tạm giữ đồ vật, tài liệu gồm 1 máy tính xách tay; 4 văn bản liên quan đến hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; 1 Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Đại Lãnh, 1 Hợp đồng thi công xây dựng công trình nghi vấn giả và nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan.

Hiện Công an TP Tam Kỳ đang tiếp tục xác minh các tài liệu trên và đấu tranh mở rộng vụ án.