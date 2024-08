Lãnh đạo tỉnh Long An lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 31/08/2024 06:34

(PLO)- Long An đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy hiệu quả cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chiều ngày 30-8, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị đối thoại Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ và thành phố Tân An. Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: HUỲNH DU

Thời gian qua, mặc dù tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng chưa thể giải quyết triệt để tất cả mọi vấn đề khó khăn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị lãnh đạo tỉnh có biện pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi đối thoại có 6 doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc thuộc 15 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai; xác định giá; xác định nghĩa vụ tài chính; giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư; môi trường…

Những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải đáp thỏa đáng.

Ghi nhận và chia sẻ với khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn yêu cầu các sở ngành, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết rốt ráo, kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: HD

Ông Huỳnh Văn Sơn cho biết: “Quan điểm chung của lãnh đạo tỉnh Long An là khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh, Long An luôn thấu hiểu và chia sẻ với những trở ngại, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt.

Thời gian qua, mặc dù tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng chưa thể giải quyết triệt để tất cả mọi vấn đề khó khăn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.”

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định UBND tỉnh đang và sẽ tiếp tục tích cực đẩy mạnh triển khai đồng bộ các kế hoạch, chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư một cách quyết liệt, thống nhất trên tất cả nội dung, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được các sáng kiến, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh ở từng giai đoạn, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp đầu tư hiệu quả và cùng tỉnh phát triển bền vững.