Lấy mẫu ADN, an táng 103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 25-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Nghi Lộc tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đây là số hài cốt Đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô năm 2021–2022 tại 3 tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng và Xây Xổm Bun, nước bạn Lào.

Điếu văn tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Những năm tháng chiến đấu trên nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc. Họ đã bền gan, vững chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cống hiến hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, hai nước Việt - Lào.

Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, đất nước Việt Nam và Lào đã hoàn toàn thống nhất, độc lập nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nằm lại trên đất bạn Lào.

Thời gian qua, hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn được quy tập, đưa về Nghệ An, an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt – Lào tại huyện Anh Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Cùng với việc cất bốc này, trong ngày 24-5, sau khi tiếp nhận các hài cốt, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cùng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt, phục vụ công tác giám định AND.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được Sở LĐ-TB&XH Nghệ An bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia, thực hiện giám định GEN và đưa vào ngân hàng GEN. Đây là một căn cứ phục vụ cho việc xác định thông tin liệt sĩ, quê quán, người thân, đơn vị công tác của những người con đã hi sinh cho Tổ quốc trường tồn.