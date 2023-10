Tối 17-10, trao đổi với PLO, lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn D. (26 tuổi, hiện đang trú tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) về tội giao cấu với người với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố để điều tra vụ án này xuất phát từ chính đơn tố cáo của người vợ.

Chồng bị vợ tố cáo quan hệ tình dục với bản thân khi chưa đủ 16 tuổi. Ảnh minh hoạ

Theo nội dung vụ án, khoảng đầu tháng 1-2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Vũ Văn D. có quen biết với chị CTT (19 tuổi, trú tại xã Kiến Thiết). Sau thời gian tìm hiểu, D. và chị T. tiến tới mối quan hệ yêu đương và nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Việc quan hệ tình dục khiến chị T có thai và hai người đã được gia đình tổ chức đám cưới vào tháng 9-2020.

Sau một khoảng thời gian sinh sống với nhau, do vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên chị T. về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Đến tháng 6 vừa qua, chị T. bất ngờ có đơn gửi cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Tiên Lãng tố cáo chồng mình nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị, khi chị chưa đủ 16 tuổi khiến chị này mang thai.

Quá trình điều tra của công an huyện Tiên Lãng cho thấy, lần đầu tiên D. quan hệ tình dục với chị T. là vào ngày 29-1-2020, thời điểm này chị T. mới được 15 tuổi 7 tháng 2 ngày.

NGỌC SƠN