Lên mạng nhờ làm VISA, bị lừa 272 triệu đồng

Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Kim Gương (44 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Kim Gương. Ảnh: CACC

Trước đó, từ ngày 10-10, Công an huyện Ia Pa nhận được trình báo của chị NTNT (ngụ xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 272 triệu đồng.

Cụ thể, chị T đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, thẻ VISA gần hết hạn và có nhu cầu tiếp tục ở lại làm việc nên đăng tin lên Facebook nhờ người xin cấp thẻ mới.

Sau đó, có một người liên hệ, thỏa thuận làm thủ tục xin cấp VISA và yêu cầu chị T chuyển tiền 272 triệu đồng. Do không nhận được thẻ, tiền cũng không đòi lại được nên chị T đã trình báo công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Ia Pa xác định bà Trần Thị Kim Gương là người đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị T.

Thủ đoạn mà bà Gương đưa ra là hứa hẹn làm thủ tục cấp VISA đơn giản, nhanh chóng và không cần tốn nhiều thời gian để lừa tiền của người có nhu cầu.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

LÊ KIẾN