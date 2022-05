Loại rau củ có thể giúp giảm và kiểm soát mức cholesterol

Theo Eat This, Not That, đôi khi việc ăn đủ rau củ có thể khó khăn, nhưng nếu bỏ qua rau củ, bạn có thể đang bỏ lỡ rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và lợi ích sức khỏe.

Có một số loại rau củ có chứa các chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch và giảm cholesterol.

Trên thực tế, theo tiến sĩ Lisa Young, tác giả của Last Full, Last Slim, cà rốt là một số loại rau tốt nhất bạn có thể ăn để giúp giảm và kiểm soát mức cholesterol của bạn.

Young cho biết: “Cà rốt là một nguồn cung cấp chất xơ hòa tan tốt, có thể giúp giảm mức cholesterol. Chúng cũng giàu beta carotene, chất chống oxy hóa vitamin A có thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh mãn tính như bệnh tim."

Mặt khác, cà rốt rất giàu vitamin A, được biết là giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt. Chúng cũng chứa lutein, có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Tuy nhiên, trong khi cà rốt rất tốt cho thị giác, lợi ích của chúng không dừng lại ở đó.

Theo Harvard Health, cà rốt là một món ăn nhẹ tuyệt vời tốt cho tim và giảm cholesterol vì chứa nhiều chất xơ.

Mối liên hệ giữa chất xơ và cholesterol là rất quan trọng. Một đánh giá được công bố trên tạp chí Nutrients cho biết cả chất xơ không hòa tan và hòa tan đều được biết là giúp giảm mức cholesterol trong máu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí The Lancet cho thấy ăn ít nhất 25 gam chất xơ mỗi ngày giúp kiểm soát cân nặng, lượng đường trong máu, mức huyết áp và cholesterol.

Cùng với hàm lượng chất xơ, cà rốt cũng có thể cung cấp các lợi ích tốt cho tim mạch thông qua hàm lượng beta-carotene.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation Research, beta-carotene được cho là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và một số bệnh ung thư.