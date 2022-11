Loại trái cây giàu chất xơ nên ăn hàng ngày để giảm cân lành mạnh

(PLO)- Quả mâm xôi, táo và chuối đều là những thực phẩm bổ sung tuyệt vời, giàu chất xơ giúp hỗ trợ giảm cân lành mạnh.

Ngoài protein, carbs và chất béo, chất xơ là một chất dinh dưỡng đa lượng rất quan trọng mà cơ thể chúng ta cần để phát triển, và nó phải luôn được ưu tiên trong chế độ ăn uống của bạn.

Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang cố gắng giảm cân, vì lượng chất xơ dồi dào có thể giúp hỗ trợ bạn trong hành trình giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Clara Lawson và là một trong những người tạo ra The Candida Diet cho biết: “Có mối liên hệ chặt chẽ giữa lượng chất xơ hấp thụ cao hơn và trọng lượng cơ thể thấp hơn. Điều này là do cơ thể cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa chất xơ. Vì lý do này, ăn chất xơ giúp bạn no lâu hơn và không cảm thấy đói, do đó, bạn sẽ dễ dàng tránh ăn vặt không lành mạnh hơn.”

Dưới đây là những thực phẩm bổ sung tuyệt vời, giàu chất xơ có thể giúp hỗ trợ giảm cân lành mạnh.

Quả mâm xôi

Quả mọng là một số loại trái cây giàu chất xơ và chúng là một bổ sung tuyệt vời cho một loạt các bữa ăn.

Bạn có thể thêm chúng vào sữa chua hoặc bột yến mạch, nướng chúng thành một món tráng miệng ngon, hoặc thậm chí ăn chúng như một món ăn nhẹ bổ dưỡng.

Và khi nói đến những loại quả mọng tốt nhất, quả mâm xôi là một lựa chọn tuyệt vời.

Theo Amy Richter, chuyên gia dinh dưỡng và một trong những người sáng tạo ra The Candida Diet, mâm xôi là một trong những loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao. Trên thực tế, chỉ một cốc trái cây thơm ngon này có thể chứa 8 gam chất xơ, gần 30% nhu cầu chất xơ của bạn trong ngày.

Táo

Ăn táo là một cách tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn và có thể hỗ trợ giảm cân.

Một quả táo chứa khoảng 4 gam chất xơ, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa ăn quá nhiều bằng cách giúp bạn no lâu.

Chuối

Chuối là một loại trái cây tuyệt vời khác giàu chất xơ, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu cân nặng của mình.

Chúng rất linh hoạt, bổ dưỡng và chưa kể là rất ngon. Thêm chuối vào chế độ ăn uống là một cách tuyệt vời để giữ cho sức khỏe hệ tiêu hóa của bạn đi đúng hướng và thậm chí là giảm cân.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Clara Lawson nếu bạn đang muốn giảm cân chuối hơi xanh là lựa chọn tốt nhất của bạn. Chuối xanh chưa chín có thể có lợi hơn cho việc giảm cân vì chúng có tinh bột kháng, một loại carbohydrate không dễ tiêu hóa.

Tất nhiên, có rất nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ khác và các lựa chọn không chỉ giới hạn ở trái cây. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng để đưa một số chất xơ vào chế độ ăn uống hàng ngày, ăn vặt hoặc thêm chúng vào bữa ăn của bạn một cách thường xuyên là một cách tuyệt vời để thực hiện, theo Yahoo Life.

NHẬT LINH