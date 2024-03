Lợi ích sức khỏe của cá rô phi

Cá rô phi là loài cá nước ngọt được tìm thấy ở suối, ao, hồ... Nó là loài cá giá cả phải chăng, hương vị nhẹ và dễ chế biến. Dưới đây là lợi ích cho sức khỏe khi ăn cá rô phi.

Ăn cá rô phi có lợi ích cho sức khỏe vì nó chứa nhiều protein, có nhiều vitamin và khoáng chất, có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Một nguồn protein với giá cả phải chăng

So với các loại hải sản khác, chẳng hạn như cá hồi và cá tuyết, cá rô phi rẻ tiền nên trở thành lựa chọn hợp lý cho những người có ngân sách eo hẹp.

Một khẩu phần cá rô phi nặng 3,5 ounce cung cấp 26,2 gam protein, khiến nó trở thành lựa chọn thông minh cho những ai muốn tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng thiết yếu này. Các nguồn protein, như hải sản, cung cấp các axit amin mà cơ thể bạn cần cho các quá trình quan trọng, chẳng hạn như tạo ra protein, tổng hợp hormone và chất dẫn truyền thần kinh.

Cơ thể bạn cần được cung cấp protein ổn định để thực hiện các chức năng này, vì vậy việc bổ sung thực phẩm giàu protein, như cá rô phi, vào các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ sẽ giúp bạn đáp ứng nhu cầu protein hàng ngày.

Các chuyên gia lập luận rằng, để tăng cường sức khỏe tối ưu, một người trưởng thành năng động trung bình cần từ 1,2-2,0 g/kg mỗi ngày (0,54-0,9 g/lb) protein mỗi ngày.2

Hấp thụ nhiều protein hơn có thể có lợi cho sức khỏe của bạn như từ tăng trọng lượng cơ thể khỏe mạnh đến hỗ trợ sức khỏe của xương. Ví dụ, chế độ ăn giàu protein có liên quan đến việc giảm cân, giảm nguy cơ loãng xương và giảm mất cơ ở người lớn tuổi.

Có nhiều vitamin và khoáng chất

Hải sản là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu như B12 và selen. Thêm cá rô phi vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp đáp ứng nhu cầu về những chất dinh dưỡng quan trọng này, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

B12 cần thiết cho chức năng thần kinh, sản xuất hồng cầu và nhiều quá trình quan trọng khác trong cơ thể. Một khẩu phần cá rô phi nặng 3,5 ounce đáp ứng 78% nhu cầu B12 hàng ngày của bạn, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời để giúp duy trì lượng vitamin thiết yếu này trong máu khỏe mạnh.

Cá rô phi còn là nguồn giàu selen, một khoáng chất có chức năng như chất chống oxy hóa trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa có thể dẫn đến các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh thần kinh và bệnh tim.

Có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh

Cá rô phi là thực phẩm giàu protein nên nó có thể giúp bạn giảm mỡ thừa trong cơ thể và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Protein là chất dinh dưỡng tạo cảm giác no nhất và các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu protein có hiệu quả trong việc thúc đẩy giảm cân và cải thiện thành phần cơ thể.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, so với chế độ ăn kiêng protein tiêu chuẩn, chế độ ăn giàu protein có hiệu quả hơn trong việc giảm trọng lượng cơ thể và khối lượng mỡ cũng như duy trì khối lượng cơ bắp trong quá trình giảm cân.

Một nghiên cứu năm 2023 thực hiện ở 135 người trưởng thành được coi là béo phì cho thấy rằng tuân theo chế độ ăn giàu protein trong 60 ngày sẽ hiệu quả hơn trong việc giảm trọng lượng cơ thể và mỡ trong cơ thể so với chế độ ăn ít calo và chế độ ăn kiêng nhịn ăn gián đoạn.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu protein hơn giúp bảo vệ chống lại tình trạng mất khối lượng cơ trong quá trình giảm cân, điều này có thể giúp duy trì tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi lành mạnh hoặc lượng calo bạn đốt cháy khi nghỉ ngơi.

Protein tăng cường cảm giác no bằng cách kích thích giải phóng các hormone tạo cảm giác no như cholecystokinin (CCK) và peptide YY (PYY), giúp cơ thể biết rằng bạn đã ăn đủ. Đây là lý do tại sao việc chọn thực phẩm có hàm lượng protein cao hơn, như cá rô phi, có thể giúp bạn ăn ít hơn và giảm cân một cách lành mạnh, không hạn chế.

PHƯƠNG LÊ