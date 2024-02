Lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe khi ăn nhiều cá

Một đánh giá tổng hợp năm 2021 cho thấy rằng việc tăng cường tiêu thụ cá có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tử vong.

Ngoài ra, cá còn ít calo, không chứa carb và chứa nhiều axit béo không bão hòa đa omega-3 (PUFA), có liên quan đến chức năng não và sức khỏe tim mạch. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của việc ăn nhiều cá.

Một trong những đặc điểm nổi bật của cá là hàm lượng axit béo omega-3 phong phú, đặc biệt phổ biến ở các loại cá béo như cá hồi và cá thu.

Omega-3 mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ chức năng não đến giảm viêm. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, một số loại cá có nguồn omega-3 phong phú hơn những loại khác, chẳng hạn như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích và cá mòi.

Với hàm lượng calo tương đối thấp so với các lựa chọn protein khác, cá cung cấp nền tảng tuyệt vời cho các bữa ăn cân bằng và hạn chế calo. Các lựa chọn cá nạc nhất bao gồm cá tuyết, cá bơn và cá tuyết chấm đen. Theo USDA, một khẩu phần cá tuyết nặng 3 ounce cung cấp 67 calo.

Các lựa chọn cá béo như cá hồi và cá ngừ là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của xương, chức năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu giúp hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi cơ bắp, tăng cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Vì cá là nguồn protein nạc tuyệt vời nên nó có thể thỏa mãn cơn đói và ngăn chặn cảm giác thèm ăn bằng cách giúp bạn cảm thấy no lâu.

Tiêu thụ cá thường xuyên có liên quan đến lợi ích sức khỏe tim mạch, nhờ axit béo omega-3 giúp hạ huyết áp, giảm chất béo trung tính và ngăn ngừa nhịp tim không đều.

Cá nước mặn là nguồn cung cấp iốt tuyệt vời, một khoáng chất quan trọng cho chức năng tuyến giáp và sức khỏe trao đổi chất. Một nghiên cứu cho thấy cá nước mặn có thể chứa iốt nhiều hơn cá nước ngọt từ 5 đến 10 lần.

Đối với những người theo chế độ ăn chủ yếu bao gồm thực vật với lượng protein động vật tối thiểu, cá có thể là một lựa chọn protein nạc tuyệt vời để ăn.

Trái ngược với quan niệm sai lầm phổ biến rằng hải sản đắt tiền, vẫn tồn tại những lựa chọn cá phù hợp túi tiền và điều đó không có nghĩa là phải hy sinh lợi ích dinh dưỡng.

Cho dù nướng, nướng hay áp chảo, cá đều có thể là một sự bổ sung tiện lợi cho bữa ăn luân phiên hàng tuần của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với những người có lịch trình bận rộn muốn ăn nguồn protein nạc bổ dưỡng.

PHƯƠNG LÊ