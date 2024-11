Long An: Nam thanh niên chạy xe máy va vào thanh chắn cầu tử vong 10/11/2024 18:11

Vào khoảng 16 giờ 20 ngày 10-11, tại dốc cầu Rạch Chanh, trên đường Vành đai TP Tân An thuộc địa phận xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Ảnh: HD

Theo thời gian trên, nam thanh niên điều khiển xe máy không biển số chạy trên tuyến đường Vành đai TP Tân An hướng đi huyện Thủ Thừa.

Khi lưu thông lên dốc cầu Rạch Chanh, nam thanh niên đã không làm chủ tay lái, va chạm vào thanh chắn cầu, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, nam thanh niên chạy xe với tốc độ cao, sau khi va chạm thanh chắn bảo vệ cầu, chiếc xe văng ra, nam thanh niên văng vào thành cầu ngã xuống đường.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh nạn nhân. Ảnh: HD

Nam thanh niên được xác minh tên T (22 tuổi, ngụ phường 4, Tân An, Long An). Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.