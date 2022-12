Long An: Phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế GRDP từ 8-8,5% trong năm 2023

(PLO)- Theo Bí thư Tỉnh ủy, Năm 2023 Long An xác định là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến căn bản, tạo đà cho những năm tiếp theo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 1-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 10, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, Dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Dự thảo Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2023; Dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch vay trả nợ công năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, đồng thời cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền.

Theo báo cáo, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 8,46%, vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra là 6,5 - 7%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước hơn 21.000 tỷ đồng, đạt hơn 120% dự toán tỉnh giao và tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Hầu hết các ngành, lĩnh vực phục hồi, có bước khởi sắc; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng trưởng 11,87%. 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh được tập trung triển khai, thực hiện và đạt kết quả bước đầu,…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung lãnh đạo gắn với thực hiện kịp thời, bảo đảm các chính sách về an sinh xã hội và có những chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tập trung thực hiện nghiêm túc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, năm 2023 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến căn bản, tạo đà cho những năm tiếp theo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với mục tiêu tổng quát, 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, thống nhất chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 8 - 8,5% và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Bí thư tỉnh ủy yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chủ động, quyết liệt triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để tranh thủ đón nhận cơ hội xây dựng và phát triển nhanh, bền vững.

Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và 3 công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Triển khai, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn trọng điểm; đặc biệt, không để xảy ra tình trạng nhập lậu pháo nổ qua tuyến biên giới và sử dụng pháo không đúng theo quy định của người dân trong dịp tết sắp đến,…

Bí thư tỉnh ủy Long An cũng đề nghị từng Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với tinh thần “quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”, hành động nhạy bén, linh hoạt và kịp thời; phát huy sự đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao nhất, cùng với tư duy mới.

HUỲNH DU