(PLO)- Sở GD&ĐT Long An chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trường học và đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học nhất là trong giờ đón, trả trẻ, giờ tan học.

Chiều 4-10, Phó giám đốc Sở GD & ĐT Long An – Nguyễn Hồng Phúc đã ký văn bản ban hành đến Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, văn bản nêu trong thời gian vừa qua, tại một số tỉnh, thành phố đã xảy ra một số vụ việc học sinh bị kẻ xấu trà trộn vào trường học, dùng các thủ đoạn để bắt cóc với mục đích tống tiền hoặc buôn bán người; học sinh bị cướp tài sản, xâm hại thân thể trên đường đi học.

Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Long An ngày 4-10.

Đặc biệt, là vụ việc xảy ra vào chiều ngày 2-10 tại trường Mầm non khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Cụ thể khi phát hiện đối tượng lạ có các hoạt động, biểu hiện nghi vấn, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất; tuyên truyền để phụ huynh nâng cao cảnh giác trong việc quản lý trẻ ở nhà.

Giáo viên tăng cường dạy trẻ một số kĩ năng ứng phó với các tình huống, trong đó có việc từ chối đi theo người lạ; cung cấp cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng đề phòng bị thất lạc và cách xử lí khi bị đi lạc.

Trường hợp người lạ cố tình tiếp xúc gần, trẻ cần hô lớn để tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh.

Lực lượng Công an hướng dẫn học sinh tiểu học cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ. Ảnh: HD

Cấp mầm non, phụ huynh đưa trẻ đến cổng trường phải giao tận tay cho giáo viên, không để trẻ tự đi lên lớp, tự do chơi ở sân trường một mình. Cha mẹ nên đưa đón trẻ trực tiếp, nếu không đưa đón trẻ được thì cha mẹ phải đăng ký cụ thể thông tin, hình ảnh, số điện thoại... của người được ủy quyền đưa đón trẻ. Giáo viên không giao trẻ cho người lạ khi chưa có thông báo của phụ huynh.

Giáo dục trẻ không tiếp xúc hoặc đi theo người lạ tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở để trà trộn vào trường học. Giáo viên luôn giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, thường xuyên kiểm tra lại sĩ số của lớp nhất là khi tổ chức cho trẻ ra hoạt động ngoài trời, tham quan dã ngoại…

Đối với cấp tiểu học: Phụ huynh phối hợp bằng việc đưa đón học sinh đúng giờ, đúng nơi quy định, thống nhất với giáo viên người sẽ đón con em hàng ngày. Tuyên truyền phụ huynh không nên cho trẻ đeo nữ trang, mang tiền, điện thoại,... khi đến trường để phòng tránh việc người lạ trà trộn vào thời điểm đông người gây mất an toàn cho học sinh…

HUỲNH DU