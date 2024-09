Long An: Số người tử vong do tai nạn giao thông dịp 2-9 tăng 150% 04/09/2024 16:12

(PLO)- Bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trên địa bàn tỉnh Long An, đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người tử vong.

Ngày 4-9, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, đã có báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ Lễ 2-9 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại tỉnh Long An, đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, khiến 5 người tử vong, bị thương 5 người.

Long An xảy ra 8 vụ tai nạn làm 5 người tử vong dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: CTV

So với cùng kỳ năm 2023, tăng 6 vụ (tăng 300%), số người chết tăng 3 người (tăng 150%), tăng 5 người bị thương (tăng 100%).

Tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), tập trung tại các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Cần Giuộc, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường.

Trong dịp 2-9, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 514 trường hợp, xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng. Ảnh: LG

Cũng trong 4 ngày lễ 2-9, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 514 trường hợp, xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng; tước 39 giấy phép lái xe, 13 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, tạm giữ 184 phương tiện các loại.

Trong đó, đường thủy nội địa xử lý 14 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, phạt 16,5 triệu đồng; còn lại là đường bộ.

Chiều ngày 3-9, giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn ứ nhẹ đoạn qua cầu Bến Lức. Ảnh: CTV

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tỉnh được thực hiện tốt, không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài.