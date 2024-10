Long An: Va chạm với xe container, người phụ nữ tử vong tại chỗ 01/10/2024 10:25

Video: Long An: Va chạm với xe container, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Khoảng 9 giờ ngày 1-10, xe container 51C-487.71 kéo theo rơ moóc 51R-023.34, chạy trên Quốc lộ 62 hướng từ Mộc Hóa về TP Tân An, Long An.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 62. Ảnh: HD

Khi lưu thông đến địa phận ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An thì va chạm với xe máy 62U1-156... do chị T.T.B (40 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An) chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị B té ngã xuống đường và bị bánh xe container cán qua người.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Ảnh: HD

Nhận được thông tin, Công an xã Mỹ An nhanh chóng có mặt hiện trường phối hợp với CSGT điều tiết giao thông, thu thập thông tin, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo người dân sinh sống dọc theo Quốc lộ 62, tuyến đường này xuống cấp nhiều năm nay, thời gian gần đây mưa nhiều làm xuất hiện các ổ voi, ổ gà... rất nguy hiểm với người giao thông.

Người dân đã nhiều lần ý kiến lên Đại biểu Quốc hội và mong tuyến đường sớm được nâng cấp, mở rộng.