Tông vào đuôi ô tô, người đi xe máy tử vong, giao thông Quốc lộ 62 ùn ứ 01/07/2024 18:40

(PLO)- Một người đàn ông đang đi trên quốc lộ 62, do tránh phương tiện ngược chiều đã tông vào đuôi ô tô chạy phía trước, tử vong tại chỗ.

Chiều 1-7, lực lượng chức năng tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông 68 tuổi tử vong tại chỗ. Ảnh: HD

Theo đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày, ông NVĐ (68 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang) điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 62 hướng từ Mộc Hóa về TP Tân An.

Khi đi đến trước Công ty TNHH TM VLXD Minh Anh (thuộc ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) thì xảy ra va chạm với ô tô 60A-877.35 do anh NCH (30 tuổi, ngụ Nghệ An) chạy cùng chiều phía trước.

Kính ô tô phía sau bị vỡ nát sau vụ tai nạn. Ảnh: HD

Sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh nhanh chóng ra hỗ trợ ông Đ nhưng do mất máu nhiều nên đã tử vong.

Giao thông ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 62. Ảnh: HD

Tại hiện trường, ô tô bị vỡ nát kính phía, một phần đuôi xe bị hư hỏng, xe máy do ông Đ điều khiển cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, các phương tiện trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương lưu thông xuống nhiều khiến Quốc lộ 62 ùn ứ hơn 1 km.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.