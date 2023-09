Lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm ngoái

(PLO)- Các đơn vị của Bộ TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ Công an để có các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan.

Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.

Để ngăn chặn tình này này, thời gian qua, Bộ TT&TT đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Các đơn vị của Bộ TT&TT bao gồm Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, các doanh nghiệp viễn thông đã tổ chức sàng lọc, xác thực, chuyển hơn 30 nghìn phản ánh về các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo đến các đơn vị của Bộ Công an để phối hợp, điều tra xử lý.

Bộ TT&TT cũng cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác hậu kiểm, thường xuyên rà quét thông tin trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, TikTok, Instagram, YouTube….

Người dân có thể phản ánh các vấn đề về an toàn thông tin trên các trang phản ánh thông tin của cơ quan chức năng. Ảnh: MINH HOÀNG.

Động thái này nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm không chỉ đối với các hành vi sai trái, cung cấp thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước mà còn xử lý các vi phạm lừa đảo, giả mạo tổ chức, cá nhân khác.

Theo đó, kết quả ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin lừa đảo, giả mạo từ đầu năm đến nay, Facebook đã gỡ bỏ 28 tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức; gỡ 54 page quảng cáo, mua bán hóa đơn trái phép; Google chưa gỡ kênh giả mạo. TikTok đã gỡ bỏ một tài khoản giả mạo.

Đề cập đến các giải pháp trong thời gian tới, Bộ TT&TT cho biết sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động tiếp tục kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ đó rà soát, chuẩn hoá thông tin thuê bao.

Triển khai các biện pháp (thông báo, nhắn tin, tổ chức làm việc với các thuê bao; rà soát, làm rõ mục đích sử dụng, tạm dừng dịch vụ) với mục tiêu trước ngày 30-8-2023 cơ bản xử lý xong, bảo đảm thông tin thuê bao trùng khớp với thông tin của người sử dụng SIM đối với các thuê bao đang sở hữu, sử dụng ≥10 SIM/giấy tờ.

Chỉ đạo các Sở TT&TT trên toàn quốc, các đơn vị tổ chức các đoàn thanh tra diện rộng về công tác quản lý thông tin thuê bao trong năm 2023 nhằm xử lý nghiêm các vi phạm của nhà mạng để tình trạng một thuê bao có nhiều SIM sai quy định và các đối tượng đã cố tình đăng ký nhiều SIM (lớn hơn 10, 100, 1000 SIM).

Đồng thời chỉ đạo các Nhà mạng chủ động theo dõi, kịp thời cảnh báo, tuyên truyền tới người dân các hình thức, dấu hiệu lừa đảo mới.

Ngoài ra để giải quyết lừa đảo trực tuyến cũng tương tự như lừa đảo trên đời thực, cần có sự tham gia phối hợp, đồng bộ của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng công an làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trong thời gian tới, các đơn vị của Bộ TT& TT sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ Công an để có các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan.

Cục An toàn thông tin và TikTok tiết lộ cách hạn chế lừa đảo trực tuyến (PLO)- Mới đây, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã phối hợp với TikTok triển khai chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dùng trên không gian mạng.

VIẾT THỊNH