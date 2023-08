Lừa nhận tiền mua lô nền, người phụ nữ trẻ nhận án chung thân

(PLO)- Vi nói dối được công ty giao nhiệm vụ nhận tiền khách hàng đăng ký mua các lô nền tại hai dự án để lừa đảo chiếm đoạt hơn 68 tỉ đồng của 11 bị hại.

Ngày 31-8, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi (31 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2014, sau khi tốt nghiệp trung cấp ngành tài chính - ngân hàng, Vi xin vào làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang. Đến ngày 22-10-2020 thì Vi bị công ty cho nghỉ việc.

Từ tháng 5-2020 đến tháng 3-2021, do cần tiền để trả vốn, lãi cho người khác và tiêu xài cá nhân, Vi đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian công tác tại Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang, Vi biết được công ty đang thực hiện các dự án phân lô, bán nền tại Khu dân cư Xẻo Trôm 3, phường Mỹ Phước và Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài tại phường Mỹ Phước và phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Do đó, Vi đã tự đưa ra những thông tin không có thật về việc Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang giao cho Vi có nhiệm vụ nhận tiền khách hàng đăng ký mua các lô nền tại hai dự án trên.

Để tạo tin tưởng, Vi còn đưa cho các bị hại xem sơ đồ vị trí lô nền để họ tin tưởng, rồi đặt cọc trực tiếp cho Vi hoặc chuyển khoản vào các số tài khoản của Vi tại một số ngân hàng.

Đơn cử như trường hợp ông HSH. Khoảng tháng 1-2021, Vi kêu ông H. hùn vốn đầu tư mua 200 nền tại khu dân cư Xẻo Trôm 3. Tin tưởng, ông H. đã chuyển 2,5 tỉ đồng và 2.000 USD. Sau khi sự việc bị phát hiện, Vi đã trả lại cho ông H. hơn 500 triệu đồng.

Tổng cộng Vi đã lừa, chiếm đoạt 68 tỉ đồng và 2.000 USD của 11 người.

HẢI DƯƠNG