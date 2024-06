Lý do Thượng tướng Lương Tam Quang có Thư khen Công an TP.HCM 17/06/2024 16:22

(PLO)- Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an TP.HCM về thành tích phá nhóm tội phạm người Trung Quốc.

Ngày 15-6-2024, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Đối ngoại và Công an TP.HCM về thành tích triệt phá nhóm đối tượng người Trung Quốc cư trú trên địa bàn TP.HCM hoạt động lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản.

Nội dung Thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Cục Đối ngoại và Công an TP.HCM đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng người Trung Quốc cư trú trên địa bàn TP.HCM sử dụng các thiết bị điện tử hoạt động lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản của người dân Trung Quốc, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ 731 điện thoại di động, 12 máy tính xách tay, 49 sim điện thoại cùng nhiều trang thiết bị mạng là công cụ hoạt động phạm tội.

Kết quả xử lý đã bàn giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho Bộ Công an Trung Quốc.

Theo Bộ Công an, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hợp tác quốc tế về đấu tranh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu” – thư khen nêu.

Sáng 14-6, tại Hội nghị lần thứ 31 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Công an TP.HCM, Trung tướng Lê Hồng Nam đã có báo cáo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết công an TP cũng đã triệt phá nhiều vụ án, trong đó có vụ án liên quan đến người nước ngoài như Ukraina, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia…

Nổi bật nhất, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết 10 ngày trước, lực lượng đã phá thành công vụ án 19 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thuê chung cư ở khu Landmark và Thảo Điền để tổ chức lừa đảo qua mạng. Các đối tượng này sau đó cũng đã bị trục xuất về Trung Quốc.

Trung tướng Lê Hồng Nam cho rằng với tỉ lệ khám phá còn thấp với các vụ lừa đảo qua mạng, người dân cần phải có kiến thức để tự bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. “Bị chiếm đoạt rồi mới báo công an thì chúng ta đang chạy theo sau tội phạm”- Giám đốc Công an TP.HCM nói.