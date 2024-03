Mang cả ngàn viên hồng phiến mang về cho vợ bán 29/03/2024 10:24

Ngày 29-3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an huyện Minh Hóa và Công an xã Hiền Ninh bắt quả tang hai người mua hơn 1.300 viên hồng phiến.

Huỳnh Văn Trái tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Hai người này là Nguyễn Cường (44 tuổi, ngụ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và Huỳnh Văn Trái (35 tuổi, ngụ huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25-3, tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, lực lượng công an bắt quả tang Cường và Trái đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Qua kiểm tra, công an thu giữ trong người của Cường 1 gói ni lon, bên trong chứa 198 ma túy tổng hợp loại hồng phiến và 8,4 triệu đồng tiền mặt.



Đồng thời, kiểm tra Trái, công an đã thu giữ 6 túi nilon, chứa 1.113 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.



Nguyễn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đấu tranh ban đầu, Trái khai nhận số hồng phiến này vừa nhận từ Cường để vận chuyển về huyện Minh Hóa.

Mở rộng vụ việc, cơ quan công an xác định Trái vận chuyển số ma túy trên về cho đối tượng Trương Thị Hương (32 tuổi, ngụ tại Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), vợ của Trái.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Khi triệu tập Hương để đấu tranh, người này khai nhận đã thuê Trái vận chuyển số ma túy này về bán kiếm lời.



Trương Thị Hương tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.