Mang xe đi cầm rồi hoang báo là bị cướp

Ngày 31-5, Công an xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với Nguyễn Văn N. (ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, tối 30-5, N. cùng gia đình đến công an xã trình báo bị 5 người chặn đường, hành hung và cướp xe máy ở khu vực cầu Đề Lăng thuộc xã Hòa Bình.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an huyện Chợ Mới) tiến hành điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai, công an nhận thấy có nhiều nghi vấn. Qua đấu tranh, N thừa nhận đã báo tin giả. Để có tiền nhậu và trả nợ, N mượn xe của cha đi rồi cầm với giá 8 triệu đồng.

Có tiền N đem trả nợ và nhậu hết. Sợ bị la mắng nê N đã tạo hiện trường giải bị cướp.