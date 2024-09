Mạo danh nhà sư để kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt 27/09/2024 09:26

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh bắt giữ Lê Trung Thành (40 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Trung Thành bị bắt vì mạo danh nhà sư để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2021, Thành lập tài khoản Facebook "Mái Ấm Tình Thương" mạo danh nhà sư T.T (người thường xuyên làm từ thiện, có uy tín và được nhiều người quyên góp ủng hộ tiền).

Thành lấy các bài viết trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, sửa lại số tài khoản nhận tiền, rồi đăng tải vào các hội nhóm để kêu gọi tiền ủng hộ sau đó chiếm đoạt.

Từ tháng 12-2021 đến tháng 2-2023, Thành đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.

Khi bị nhiều người phát hiện và tố giác trên mạng xã hội, Thành đã khóa tài khoản, tạo lập các tài khoản Facebook ảo khác để rao bán hàng hóa và vé máy bay trực tuyến, tiếp tục lừa đảo hàng chục người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Tổng số tiền Thành chiếm đoạt các vụ lừa đảo là hơn 400 triệu đồng.