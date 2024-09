Lợi dụng bán hàng, thu hộ tiền rồi chiếm đoạt 700 triệu đồng của 3 công ty 25/09/2024 17:23

Ngày 25-9, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố hai vụ án hình sự, khởi tố hai bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Hiếu (23 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, nhân viên giao hàng Công ty TNHH MTV PMT) và Nguyễn Điện Toán (34 tuổi, ngụ TP Gia Nghĩa, nhân viên quản lý, giám sát bán hàng của Công ty TNHH I.P.V.N và Công ty CP MTK) về hành vi tham ô tài sản.

Bùi Văn Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: MQ

Kết quả điều tra ban đầu, Hiếu và Toán đều là nhân viên được giao trách nhiệm bán hàng, thu hộ tiền bán hàng cho doanh nghiệp.

Sau đó lợi dụng nhiệm vụ được giao, cả hai đã chiếm đoạt tiền hàng của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ba công ty trên với tổng số tiền trên 700 triệu đồng .

Trong đó, có một công ty hoạt động tại địa bàn tỉnh Đắk Nông, hai công ty có trụ sở tại tỉnh Long An.