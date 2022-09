Mất đồng hồ nước, có được gắn lại miễn phí?

Thời gian qua, một số nơi trên địa bàn TP.HCM lại tái diễn tình trạng người dân bị mất đồng hồ nước. Điều này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Nguyên nhân theo cơ quan chức năng, chủ yếu xuất phát từ việc đồng hồ nước đặt ở khu vực bên ngoài nhà, không có sự bảo vệ cẩn thận.

Sửa chữa nhà, mất đồng hồ nước

Theo số liệu thống kê của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, TP.HCM (Công ty cấp nước), từ ngày 1-1-2022 đến 12-9-2022 đã có 91 trường hợp mất đồng hồ nước trên địa bàn do công ty này quản lý. Trong đó, ba trường hợp do đồng hồ nước đặt ở bên ngoài nhà bị trộm lấy mất, 88 trường hợp do người dân xây dựng và sửa chữa nhà nên đồng hồ nước đặt ở bên ngoài không có bảo quản nên bị mất trộm.

Anh HH có nhà trên đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú cho biết anh có mua một ngôi nhà trên đường này và ngôi nhà đang trong quá trình sửa chữa nên chưa có ai ở. Đồng hồ nước bên ngoài, có hộp khóa mà vẫn bị mất. “Khi phát hiện đồng hồ nước bị mất, tôi có báo ngay cho bên công ty cấp nước để họ biết và xử lý” - anh H nói.

Bà NTN có nhà trên đường Hồng Bàng, phường 1, quận 11 cho biết vừa qua nhà bà cũng bị mất đồng hồ nước trong đêm. “Hôm đó, tôi ở trong nhà thì nghe tiếng nước chảy, ra ngoài mới phát hiện bị trộm lấy mất đồng hồ nước. Sau đó tôi gọi ngay lên công ty cấp nước để báo và họ đã cho nhân viên xuống để khóa nước lại” - bà N nói.

Cũng theo anh H và bà N, việc mất đồng hồ nước cũng ít nhiều ảnh hưởng đến các sinh hoạt của gia đình trong thời gian ngắn. Đây cũng là sự cố bất khả kháng, chỉ mong cơ quan cấp nước có giải pháp để tăng cường việc bảo quản và giảm tình trạng mất đồng hồ nước cho người dân.

Đại diện Công ty cấp nước cho biết công ty cũng phối hợp với công an địa phương để tìm ra nguyên nhân bị mất đồng hồ nước vừa qua trên địa bàn. Đa số qua kiểm tra camera an ninh cho thấy nguyên nhân do người dân sửa chữa nhà, đồng hồ nước đặt ngoài trời mà không có bất kỳ một sự bảo vệ nào. Vào buổi tối hoặc rạng sáng, những người nhặt ve chai đi ngang thấy và đã tháo mang đi.

Việc mất đồng hồ nước là điều mà người dân và cả phía công ty cấp nước không ai muốn xảy ra. Nó làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và công ty cũng có một số thiệt hại nhất định.

Nếu nguyên nhân mất là do đồng hồ nước đặt bên ngoài, đã có sự bảo quản mà vẫn mất thì phía công ty sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho người dân.

Tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/24 giờ

Trao đổi với PV, ông Trần Công Lễ, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, cho biết theo quy định trước đây, đồng hồ nước được đặt bên trong nhà dân. Sau này, theo Nghị định 117/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch thì đồng hồ nước của người dân được di dời ra ngoài.

Ưu điểm của việc đặt đồng hồ nước bên ngoài là người dân không bị làm phiền khi công ty kiểm tra đồng hồ nước theo định kỳ hoặc đột xuất. Bên cạnh đó, trường hợp vô tình làm đứt niêm chì hay bảo quản không tốt dẫn đến đồng hồ hư hỏng, mọi hỏng hóc của đồng hồ đều do các đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm.

Theo ông Trần Công Lễ, khi bị mất đồng hồ nước, người dân nên gọi báo ngay cho đơn vị quản lý việc cấp nước tại khu vực mình đang ở. Sau khi tiếp nhận thông tin, phía công ty sẽ cho đội sửa chữa lập tức đến nhà dân đóng nước và ghi nhận vụ việc. Sau khi đóng nước, bộ phận kiểm tra sẽ đến lập biên bản và hướng dẫn người dân đến công an phường để báo mất. Sau đó, người dân sẽ mang giấy báo mất đến công ty để tiến hành các thủ tục khôi phục nước.

Về khoản chi phí làm lại đồng hồ nước, nếu nguyên nhân mất là do đồng hồ nước đặt bên ngoài, đã có sự bảo quản mà vẫn mất thì phía công ty sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho người dân. Nhưng nếu đồng hồ nước được đặt trong nhà hoặc do nhà đang sửa chữa, xây dựng nhưng để đồng hồ nước nằm bên ngoài, không có sự bảo quản, dẫn đến việc mất thì trách nhiệm sẽ thuộc về người dân. Người dân sẽ chịu chi phí hơn 1 triệu đồng để khôi phục nước.

“Theo tôi được biết, đồng hồ nước khi trộm lấy mang bán ve chai chỉ có giá vài chục ngàn đồng. Nhưng nó được công ty mua mới về với giá khoảng 1 triệu đồng. Mỗi lần bị mất đồng hồ nước, người dân phải làm lại một số thủ tục, rất phiền hà. Còn phía công ty cũng phải cho nhân viên xuống nhà dân để xác nhận vụ việc và sửa chữa lại. Người dân nên tuân thủ theo hướng dẫn của công ty cấp nước để tránh xảy ra tình trạng trên” - ông Lễ nói.

Cũng theo ông Trần Công Lễ, theo chủ trương của tổng công ty trong thời gian tới, nếu khu vực bị mất đồng hồ nước diễn ra quá nhiều, công ty sẽ thảo luận với người dân di dời đồng hồ nước vào lại trong nhà. Bên cạnh đó, cũng mong lực lượng an ninh tại địa phương tăng cường kiểm tra thường xuyên để giảm bớt việc mất đồng hồ nước.

Ông Trần Công Lễ lưu ý khi xây dựng, sửa chữa nhà, trong hợp đồng người dân nên thỏa thuận giao đồng hồ nước cho phía nhà thầu xây dựng quản lý, như vậy sẽ đảm bảo hơn. Tránh được nạn mất cắp và phiền hà cho người dân.•