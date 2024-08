Mâu thuẫn trong mua bán cá, thuê người dằn mặt bạn hàng 24/08/2024 12:52

(PLO)- Do có mâu thuẫn trong việc mua bán cá, Huỳnh Hữu Kha đã nhờ Trần Thanh Lâm đến kiếm chuyện nhằm mục đích dằn mặt bà H, sau đó trả công hai triệu đồng.

Ngày 24-8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự năm người để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Những người bị tạm giữ, gồm Huỳnh Hữu Kha (26 tuổi), Trần Văn Sum (25 tuổi), Huỳnh Hữu Cần (40 tuổi), Trần Thanh Vinh (20 tuổi) và Trần Thanh Lâm (34 tuổi).

Từ trái qua: Huỳnh Hữu Kha, Trần Văn Sum, Trần Thanh Lâm, Trần Thanh Vinh và Huỳnh Hữu Cần tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Theo điều tra ban đầu, sáng 22-8, bà TTTH (62 tuổi) bán cá tại nhà lựa ở khu cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, Cần, Sum và một người khác (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí xông vào chỗ bà H đang bán cá, còn Vinh, Lâm đứng ngoài xe chờ sẵn.

Tưởng những người này là khách mua cá nên bà H mời mua thì bất ngờ Sum giật đổ bàn để tiền, rồi đánh vào mặt và người bà H gây thương tích. Sau đó, cả nhóm bỏ lên mô tô tẩu thoát.

Qua xác minh, công an đã xác định những người liên quan nên mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, Kha thừa nhận do có mâu thuẫn với bà H trong việc mua bán cá nên đã nhờ Lâm đến dằn mặt.

Sau đó, Lâm rủ thêm những người khác đến và gây thương tích cho bà H. Xong việc, Kha trả tiền công cho Lâm hai triệu đồng, Lâm chia cho Cần, Vinh và Sum mỗi người 500.000 đồng,

Vụ việc đang được Cơ quan công an điều tra làm rõ.