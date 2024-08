Khởi tố 5 ‘quái xế’ nằm trên yên chạy xe ở đường Phạm Văn Đồng 24/08/2024 11:20

(PLO)- Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 thanh niên trong nhóm “quái xế” nằm trên yên chạy xe trên đường Phạm Văn Đồng.

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm thanh, thiếu niên, gồm: VTĐK, TPMQ, MLH, LGK, HPL để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lấy xe của gia đình đi gây rối

Đây là nhóm đã nằm trên yên xe máy, chạy tốc độ cao trong làn đường ô tô ở đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy, Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo CQĐT khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, giao Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng PC08 xác minh, đưa người liên quan về trụ sở làm việc.

Từ hình ảnh hai biển số xe trong đoạn clip, công an làm việc với hai chủ phương tiện.

Công an đã khởi tố với 5 "quái xế" về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Cụ thể, xe máy 59VA – 075... do bà KP (ngụ Phường 3, quận Gò Vấp) đứng tên sở hữu nhưng giao cho con trai tên VTĐK (17 tuổi) sử dụng.

Trước đó, vào tháng 3-2024, ĐK đã bị Công an TP Thủ Đức xử phạt vì chưa có bằng lái xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có bộ phận giảm thanh.

Xe 59P3 – 257... do ông TVB (48 tuổi) đứng tên sở hữu nhưng giao cho con trai TPMQ (16 tuổi) sử dụng.

Từ lời khai của K và Q, công an xác định, thời điểm cả nhóm tổ chức đua xe, gây rối trên đường Phạm Văn Đồng còn có: Huỳnh Quốc Minh (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), MLH (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), HPL (16 tuổi), LGK (16 tuổi, cùng ngụ Quận 3).

Khai nhận là đang “dợt” xe

Tại cơ quan Công an, nhóm này thừa nhận hành vi. Cụ thể, khoảng 14 giờ 45 ngày 17-8, GK, PL, LH và MQ đến nơi làm việc của Huỳnh Quốc Minh tại tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Tuân (Phường 3, quận Gò Vấp) chơi.

Các phương tiện liên quan bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

Trong lúc nói chuyện, Q cho biết mình vừa mới “độ” xong xe. Vì xe mạnh nhưng chưa có dịp để thử tốc độ nên Minh ngỏ ý sẽ “cáp kèo” cho Q so kè.

Minh điện thoại với ĐK để “cáp kèo” đua xe trên đường Phạm Văn Đồng. K đồng ý và chạy xe Honda Vario đến.

Minh không tham gia được vì còn phải phụ việc trong tiệm tóc nên giao xe 59E2 – 015... cho H điều khiển. ĐK thì đưa xe biển số 59VA – 075... cho GK lái rồi ra sau xe của H ngồi. Riêng Q chạy xe 59P3 – 257... và L chạy xe 70D1 – 670… một mình.

Ban đầu, H nhận việc quay phim nhưng sau đó giao lại cho ĐK ngồi sau xe thực hiện. Cả nhóm chạy xe theo đường Nguyễn Thái Sơn, đến khu vực nút giao Phạm Văn Đồng rồi hướng về TP Thủ Đức.

Cả nhóm sau đó chạy vào làn ô tô. Q chạy xe tốc độ cao, so kè với MK lúc này lạng lách, đánh võng và nằm dài trên yên xe. H chạy xe chở ĐK quay phim. L cũng chạy theo quay phim

Nhóm này chạy đến đoạn giao nhau giữa đại lộ Phạm Văn Đồng giao với đường sắt Bắc – Nam thì quay đầu về hướng nút giao Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng. Trên đường di chuyển, KK và Q tiếp tục so kè tốc độ cao.

Tại công an, qua test nhanh, công an phát hiện Huỳnh Quốc Minh dương tính với chất ma tuý (cần sa). Mở rộng điều tra, công an cũng đưa người đã bán cần sa cho Minh về trụ sở làm việc.

Với Huỳnh Quốc Minh, CQĐT đã bàn giao cho Công an phường 3 xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và tiếp tục điều tra, làm rõ về tội danh gây rối trật tự công cộng với vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục cũng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.