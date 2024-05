Một công ty dịch vụ công ích nợ 3 năm tiền phí quản lý chung cư 30/05/2024 06:00

Phản ánh đến PLO, đại diện Ban quản trị (BQT) cụm nhà Chung cư An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM), cho biết hiện tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6 (Công ty Dịch vụ Công ích) là chủ sở hữu của 95 căn hộ tại chung cư. Tuy nhiên, gần ba năm nay công ty không đóng tiền phí quản lý, chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Việc công ty nợ khoản tiền trên gây khó khăn trong công tác vận hành của cả chung cư. Những hạng mục tại chung cư đã xuống cấp không có kinh phí sửa chữa.

Gần ba năm đi đòi phí quản lý chung cư

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, trưởng BQT Chung cư An Lạc, đại diện cho các cư dân sinh sống tại đây, cho biết, chung cư An Lạc đưa vào sử dụng từ năm 2008, với 312 căn ở 2 tòa nhà. Qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nên nhiều lần BQT phải xuất kinh phí ra sửa chữa.

Hiện nay, sau gần 20 năm, kinh phí bảo trì của chung cư không còn, việc vận hành và sửa chữa hoàn toàn phụ thuộc vào phí vận hành do các cư dân nộp hàng tháng với mức phí 5.000đ/m². Tuy nhiên, mức phí này cũng chỉ đủ để quản lý vận hành hàng tháng và sửa chữa các hạng mục nhỏ. BQT phải cố gắng tính toán cân đối mới tạm đủ cho việc quản lý vận hành.

Ông Nhân cho biết thêm: Sở dĩ, việc chung cư thiếu kinh phí sửa chữa các hạng mục một phần do có 95 căn hộ trống thuộc sở hữu của công ty Dịch vụ Công ích Quận 6, đã gần ba năm nay không đóng tiền phí quản lý, tiền bảo hiểm cháy nổ.

Mặc dù đây là những căn hộ trống nhưng BQT vẫn phải thực hiện quản lý, sửa chữa những hạng mục như điện, cấp thoát nước và phòng chống cháy nổ đối với những căn hộ trên, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành chung cư.

Nhiều hạng mục tại Chung cư An Lạc đã xuống cấp cần phải có kinh phí sửa chữa. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

“Trước những khó khăn về tài chính để vận hành chung cư, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị đến công ty và rất nhiều cơ quan chức năng như UBND quận 6, quận Bình Tân, Sở Xây dựng,…mong được can thiệp để công ty chi trả phí quản lý cho chung cư. Thế nhưng đến nay công ty vẫn không thực hiện chi trả tiền phí quản lý mà đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác”- ông Nhân bức xúc.

Anh TVH, cư dân sống tại Chung cư An Lạc chia sẻ: “Đường nội bộ chung cư ở đây được hình hình từ lâu nên thấp hơn những con đường lớn bên ngoài. Chính vì thế, mỗi khi có cơn mưa to là đường nội bộ ngập lên rất cao. Tình trạng ngập xe, xe chết máy ở đây là thường xuyên làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị nâng cấp con đường lên cho đỡ ngập nhưng BQT bảo không đủ tài chính để thực hiện”.

Một cư dân sống tại cụm chung này cho biết, tình trạng chung cư hiện nay đã bị hư hỏng, nhiều hạng mục không có tiền để sửa chữa, như đường nội bộ trong chung cư liên tục bị lún; Hệ thống thang máy nhiều năm đã xuống cấp thường xuyên bị rung lắc…. Cư dân nhiều lần phản ánh nhưng BQT không có kinh phí để bảo trì, sửa chữa đạt yêu cầu.

Đường nội bộ chung cư bị ngập mỗi khi trời mưa. Ảnh: NGUYỄN HIỂN

Đang chờ bố trí kinh phí

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Dịch vụ Công ích quận 6, cho biết về chi phí quản lý các căn hộ chung cư từ năm 2021 trở về trước, Quận 6 đã tạm ứng kinh phí để thanh toán chi phí quản lý cho các căn hộ chung cư.

Tuy nhiên, từ năm 2022 thực hiện theo mô hình chính quyền đô thị, quận điều hành như đơn vị dự toán cấp 1 do đó chỉ thực hiện những nội dung theo nhiệm vụ chi của quận. Chính vì thế, quận không đủ cơ sở chi các chi phí quản lý các căn hộ trống và kinh phí bảo hiểm cháy nổ đối với chung cư An Lạc. Phòng Tài chính Kế hoạch, Quận 6 có đề xuất với Sở Tài chính xem xét bố trí lại kinh phí quản lý các căn hộ trống và kinh phí bảo hiểm cháy nổ đối với chung cư An Lạc, quận Bình Tân từ năm 2022 đến nay để quận thanh toán cho đơn vị thực hiện nhưng chưa có kết quả.

Đại diện Công ty Dịch vụ Công ích quận 6 thông tin: từ tháng 6-2021 đến 12-2023 chi phí vận hành chưa được thanh toán là hơn 1,2 tỉ đồng và khoản chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong ba năm là gần bảy triệu đồng.

Cũng theo đại diện Công ty Dịch vụ Công ích quận 6 cho biết: Công ty chỉ là đơn vị đại diện được giao quản lý, giữ hộ căn hộ chung cư tái định cư. UBND quận 6 chấp thuận cho công ty được đứng tên trên giấy chứng nhận đối với 95 căn hộ để công ty ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ theo Quyết định bố trí tái cư. Có thể thấy, 95 căn hộ tại chung cư An Lạc không phải là tài sản của công ty.