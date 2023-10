Một giám đốc mang súng đột nhập biệt thự ở Phú Mỹ Hưng để trộm tài sản

Sau khoảng 30 phút giằng co với kẻ trộm, ông NPL (51 tuổi, chủ nhà) bất tỉnh, rất may bảo vệ khu đô thị và Công an quận 7 kịp có mặt.

Giám đốc đột nhập biệt thự để trộm cắp

Ngày 12-10, một nguồn tin cho biết, hôm 29-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tùng (41 tuổi, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM; giám đốc một công ty trang trí nội thất) về tội Giết người.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 19-9, Tùng mang balo chứa súng có bảy viên đạn cao su, súng điện, dũ ba khúc, bình xịt hơi cay, bình xịt thuốc mê, búa, dao, kềm… đặt xe taxi từ chung cư Happy Valley (phường Tân Phong, quận 7) đến xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Công an quận 7 sau đó có mặt tại nhà ông L khống chế Tùng, đưa về trụ sở cùng các tang vật liên quan. Ảnh: NT

Tùng sau đó bắt một taxi khác quay lại phường Tân Phong, khi ngang qua cửa hàng xe Mercedes đường Nguyễn Văn Linh thì xuống xe đi bộ qua công viên vào khu biệt thự Phú Mỹ Hưng. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 20-9, Tùng đột nhập vào cửa hông căn biệt thự 400m2 ở góc đường với mục đích trộm cắp tài sản.

Do có kiến thức về thiết kế nội thất, người này dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, điện nhưng vẫn để cho máy lạnh chạy vì sợ gia chủ thức giấc… Do căn nhà lắp đặt hệ thống đèn thông minh, khi phát hiện di chuyển thì tự động sáng nên Tùng sợ, nấp vào bếp.

Khẩu súng Tùng sử dụng bị kẹt đạn, không nổ. Ảnh: NT

Sau khoảng 45 phút, Tùng leo lên cầu thang, tìm tài sản giá trị để trộm. Tuy nhiên các phòng đều đóng. Do Tùng tìm cách mở cửa tạo ra các tiếng động khiến ông NPL (51 tuổi, chủ căn biệt thự) tỉnh giấc.

Ông L sau đó kiểm tra hệ thống camera an ninh, bật điện qua thiết bị di động thì phát hiện tất cả đều không hoạt động.

“Tôi nghi ngờ có trộm hoặc hệ thống điện gặp sự cố nên cố gắng tạo ra các tiếng động lớn, tiếng ho… để tên trộm biết chủ nhà đã thức dậy, lo rời đi” – ông L kể và cho biết sau đó bật đèn trên điện thoại đi kiểm tra.

Khi ngang qua phòng karaoke ở tầng một, trong lúc tối om, một người đàn ông to lớn đứng từ bên trong một tay dùng súng điện, một tay cầm gậy ba khúc tấn công ông L. Nạn nhân bị các vết thương nặng ở vùng đầu, bất tỉnh…

Điều đáng nói, kẻ trộm không phải ai khác mà một giám đốc sống ở chung cư cách hiện trường chừng vài trăm mét, có con học cùng trường với con của nạn nhân.

Giây phút người đàn ông 51 tuổi chống cự kẻ trộm, bảo vệ gia đình

Ngày 12-10, ông L cho biết các vết thương trên cơ thể vẫn còn đau nhức, chưa liền miệng. Vụ việc khiến gia đình ông bàng hoàng, tưởng như chỉ có trên phim ảnh.

Theo ông L, gia đình mình có tiếng tăm, khu vực nhiều người biết, trong đó có Tùng. “Bình thường, vợ chồng tôi đi ăn sáng, uống cà phê, Tùng ở gần đó đều thấy và có thể đã để ý từ trước” – ông L nói.

Ông L bị nhiều vết thương trên đầu, lưng và tay sau khoảng 30 giằng co với kẻ trộm. Ảnh: NT

Hôm xảy ra vụ việc, ông L ngủ một mình ở lầu hai, đến gần 2 giờ sáng thì giật mình tỉnh giấc. Sau một hồi, chủ căn biệt thự nghe các tiếng cót két từ khóa cửa nên đi kiểm tra.

“Khi ngang qua phòng karaoke, người này xông ra tấn công tôi bằng roi điện và cây dũ ba khúc khiến tôi ngất xỉu” – ông L nói và cho biết sau đó kẻ trộm tiếp tục đánh vào đầu khiến ông tỉnh lại.

Ông L và Tùng sau đó giằng co. Chủ nhà la lớn “cướp, cướp” để cảnh báo các thành viên trong gia đình. Lúc này, chị ruột ông L cùng con gái ngủ gần đó cũng chạy ra.

Lúc này, Tùng đẩy người đàn ông vóc người bé nhỏ hơn mình vào phòng karaoke. Do nạn nhân phản kháng, Tùng tiếp tục dùng cây dũ đập liên tiếp vào đầu. “Người này còn rút súng dí vào thái dương tôi bóp cò” – ông L vẫn chưa hết bàng hoàng kể.

Theo ông L, an ninh ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng rất tốt, nhưng kẻ gian vẫn có thể lợi dụng các thời điểm đêm khuya, vắng vẻ để ra tay. Ảnh: NT

Khẩu súng chứa bảy viên đạn bị kẹt, may mắn không phát nổ. “Nhờ vậy tôi mới toàn mạng. Lúc đó, tôi đã bị nhiều vết thương ở đầu và lưng do cây dũ, súng điện do Tùng tấn công” – ông L tiếp và cho biết lúc này mình “không màng tính mạng, chỉ lo bảo vệ cho vợ, hai con nhỏ và các thành viên trong gia đình”.

Dù bị thương chảy máu, ông L cố gắng dùng tay đánh mạnh vào đầu của Tùng rồi phối hợp cùng chị gái thoát ra ngoài. Kẻ trộm bị nhốt trong phòng karaoke, không thể thoát ra.

Qua vụ việc, ông L cũng mong muốn người dân, đặc biệt là những người sống ở các khu đô thị hạng sang phải luôn cảnh giác, tự chủ trong vấn đề an ninh, bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân, gia đình. “Tôi sống ở đây đã rất nhiều năm, đây khu đô thị cao cấp, có đội ngũ bảo an, an ninh chuyên nghiệp, tận tình và chu đáo, nhưng đối tượng rất manh động, liều lĩnh và thủ đoạn, dành rất nhiều ngày theo dõi, chờ cơ hội ra tay” – ông L nói. Bên cạnh đó, ông L cũng cảm ơn ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Trưởng Công an quận 7, Phó Công an quận 7 phụ trách điều tra cũng như các cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp đã làm việc xuyên suốt, không kể ngày đêm, mưa gió để củng cố hồ sơ kịp thời chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.

Con gái ông L nghe lời ba, chạy ra ngoài kêu cứu. Sau khoảng 15 phút, các bảo vệ và Công an quận 7 có mặt khống chế Tùng. Lúc này, ông L chỉ kịp nói “cẩn thận nó có hàng nóng” rồi bất tỉnh.

Nạn nhân cho biết, may mắn được đưa đến bệnh viện Pháp Việt gần đó nên các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời. “Người này đã cố tình giết tôi vì khi tôi bất tỉnh anh ta hoàn toàn có cơ hội chạy thoát. Tuy nhiên vẫn tiếp tục tấn công để lấy tài sản như vậy là cướp của, giết người. Nếu tôi không xử trí kịp thì tính mạng các thành viên trong gia đình khó bảo toàn” – ông L nói.

Theo ông L, căn biệt thự 400 m2 thời điểm xảy ra vụ việc có tám người, gồm mẹ già đã 87 tuổi, vợ chồng ông, hai con nhỏ và hai giúp việc đều là phụ nữ và trẻ con. May mắn, vụ việc chỉ khiến một mình ông L bị thương.

Sau vụ việc, vợ và đặc biệt là con gái 15 tuổi của ông L vẫn chưa ổn định tâm lý, hoang mang lo sợ, không thể tập trung học tập do chứng kiến cảnh người thân bị đánh, trọng thương.

Ông L mong muốn vụ việc của mình được cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật và sớm đưa ra xét xử công khai.

Theo một nguồn tin, Công an quận 7 sau đó đã lập hồ sơ về hành vi cướp tài sản và giết người của Tùng. Tang vật, đối tượng sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý.

Nguyễn Tân