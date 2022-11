Một người bị đâm chết sau khi xem bóng đá tại quán nhậu

(PLO)- Sau khi xem bóng đá, một người lấy xe ra về thì bị nhóm người dùng dao đâm dẫn đến tử vong.

Sáng 28-11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ việc một người bị đâm chết sau khi xem bóng đá tại phường Linh Trung.

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn C (33 tuổi) và anh Đ (35 tuổi) sau khi vừa nhậu vừa xem bóng đá tại đường số 17 (phường Linh Trung). Khi kết thúc trận bóng, anh C dắt xe ra về thì một vài người đang nhậu trong quán lao ra đánh anh C.

Anh C bị đâm ngã gục, anh D ra can ngăn cũng bị đánh bị thương nhẹ.

Người dân đưa anh C vô bệnh viện cấp cứu nhưng anh này đã tử vong. Người dân tại hiện trường cho biết, anh C mất nhiều máu, trên người có vết thương do vật nhọn đâm.

TỰ SANG