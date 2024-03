Một phó chủ tịch xã chiếm đoạt tiền tặng thưởng Huy hiệu Đảng

Ngày 1-3, trao đổi với PLO, ông Triệu Văn Ngân, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp, xác nhận bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch xã, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về về tội tham ô tài sản.

Các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với bà Loan do VKSND huyện Bắc Quang phê chuẩn, Công an huyện Bắc Quang đã thực hiện các lệnh trên.

Nữ phó chủ tịch chiếm đoạt cả tiền tặng thưởng Huy hiệu Đảng do Tỉnh ủy Hà Giang cấp cho các cá nhân trên địa bàn.

Theo đó, trong 2 năm (2021-2022), bà Nguyễn Thị Loan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gần 75 triệu đồng từ tiền tặng thưởng Huy hiệu Đảng do Tỉnh ủy Hà Giang cấp cho các cá nhân trên địa bàn.

Chưa hết, bà Loan cũng lợi dụng chức vụ chiếm đoạt 95 triệu đồng do UBND huyện Bắc Quang cấp hỗ trợ chương trình trồng ngô sinh khối vụ đông năm 2022.

Lãnh đạo xã Liên Hiệp cũng cho biết bà Loan trước đó làm công chức văn phòng, đến năm 2022 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

