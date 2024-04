Một phụ nữ U60 trộm dây chuyền của tiệm vàng 17/04/2024 15:40

Ngày 17-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Đại Lộc vừa khám phá vụ trộm xảy ra tại một tiệm vàng thuộc địa bàn xã Đại Minh.

Trước đó, sáng 9-4, một phụ nữ đến tiệm vàng nói trên hỏi mua dây chuyền vàng. Nhân viên bán hàng lấy ra ba sợi dây chuyền vàng và tư vấn cho khách.

Giở trò không đủ tiền mua, người phụ nữ U60 trộm dây chuyền của tiệm vàng. Ảnh: CACC

Sau khi tư vấn, người này trả lại cho nhân viên hai sợi, nói muốn mua một sợi nhưng không đủ tiền, rồi bỏ đi.

Một lúc sau, nhân viên kiểm tra thì phát hiện bị mất một sợi dây chuyền vàng, trọng lượng 3,67 chỉ, trị giá hơn 18 triệu đồng.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Đại Lộc rà soát, truy xét xác định người trộm cắp là Lê Thị Sương (58 tuổi, ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tại cơ quan công an, bà Sương đã khai nhận hành vi trộm dây chuyền của tiệm vàng nói trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.