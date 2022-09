Một số cách để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm

Theo Everyday Health, chỉ cần tuân theo một số hướng dẫn an toàn cơ bản, chủ yếu là làm sạch bề mặt nấu nướng và chuẩn bị đúng cách, rửa tay thường xuyên và nấu thức ăn ở nhiệt độ thích hợp, có thể giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Rửa sản phẩm đúng cách

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), trái cây và rau có thể bị ô nhiễm chéo bởi các sản phẩm từ động vật. Rửa sản phẩm giúp loại bỏ vi khuẩn có hại như E. coli khỏi bề mặt của trái cây và rau quả.

Ngay cả khi bạn không ăn da hoặc vỏ của một sản phẩm, điều quan trọng là phải rửa sạch để vi khuẩn trên bề mặt không bị dao truyền vào thịt khi bạn cắt vào nó.

Để rửa sản phẩm đúng cách, trước tiên FDA khuyến cáo nên cắt bỏ và loại bỏ bất kỳ thân cây và bộ phận nào bị thâm tím hoặc hư hỏng, sau đó rửa sạch dưới vòi nước.

Không sử dụng xà phòng, chất tẩy trắng, hoặc bất kỳ chất tẩy rửa thương mại nào. Các sản phẩm rắn chắc như dưa hoặc dưa chuột có thể được cọ rửa bằng bàn chải sạch. Trái cây và rau đã rửa sạch nên được lau khô bằng khăn giấy hoặc khăn vải sạch.

Kiểm tra ngày hết hạn

Mặc dù ngày in trên bao bì thực phẩm là thước đo chất lượng và không nhất thiết phải an toàn, nhưng điều khôn ngoan là nên lưu ý đến ngày hết hạn trên các mặt hàng dễ hư hỏng như các sản phẩm từ sữa, thịt và gia cầm.

Không mua bất kỳ thực phẩm nào đã qua ngày “bán” hoặc sử dụng bất kỳ thực phẩm nào có mùi khó chịu. Nếu bạn không nhận thấy mùi hôi cho đến khi về nhà và có thể mở gói, hãy gọi cho cửa hàng để yêu cầu trả lại.

Ngoài ra, hãy tránh bất kỳ thực phẩm đóng gói nào bị vỡ niêm phong hoặc màng bọc, và không mua thực phẩm trong hộp bị móp hoặc phồng lên, vì đây có thể là dấu hiệu của việc nhiễm vi khuẩn, có thể gây chết người, theo USDA.

Ướp và rã đông thịt trong tủ lạnh

"Khi ướp thực phẩm, hãy nhớ để trong tủ lạnh thay vì để trên quầy, nơi vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng", West Passerrello, một điều phối viên cộng đồng của the Academy of Nutrition and Dietetics cho biết.

Tương tự như vậy, đừng rã đông thịt đông lạnh bằng cách để chúng trên quầy ở nhiệt độ phòng qua đêm, mà hãy rã đông bằng cách để ở ngăn mát tủ lạnh.

Nấu chín thực phẩm

Sức nóng giết chết vi trùng. Sử dụng nhiệt kế thịt để xác định nhiệt độ của thực phẩm khi nấu.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) khuyến cáo rằng các loại thịt xay, bao gồm thịt bò, thịt bê, thịt lợn và thịt cừu phải đạt nhiệt độ bên trong 160 độ F. Các loại thịt nướng nên được nấu chín đến 145 độ F. Gia cầm được thực hiện ở 165 độ F, theo Everyday Health.