Một số loại sinh tố hỗ trợ giảm cân tốt nhất

Dưới đây là một số sinh tốt hỗ trợ quá trình giảm cân tốt nhất, theo Eat This, Not That.

Sinh tố dứa-tảo xoắn-chuối. Ảnh: Carlene Thomas.

Sinh tố này bao gồm dứa, chuối, sữa không đường và tảo xoắn - một dạng rong biển dạng bột có chứa protein và chất chống oxy hóa mạnh mẽ và đã được phát hiện là có tác dụng chống viêm.

Bên cạnh việc tăng cường một lượng nhỏ protein, món sinh tố này còn mang đến một cách giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ngọt mà nó giúp bạn tránh sử dụng đồ ăn nhẹ quá nhiều đường.

Sinh tố yến mạch-quả lê-bạch đậu khấu làm từ thực vật

Yến mạch chứa protein và chất xơ. Món sinh tố này là một cách tuyệt vời làm từ thực vật và nó là một bữa ăn nhẹ no bụng. Sự kết hợp của lê, bạch đậu khấu và yến mạch tạo nên thức uống hoàn hảo giúp giảm cân hiệu quả.

Sinh tố quả đào-mâm xôi

Sinh tố bơ hạt điều và quả mâm xôi. Ảnh: Carlene Thomas.

Một trong những cách dễ nhất để tăng lượng protein trong sinh tố của bạn (ngoài việc thêm một muỗng bột protein) là thêm một ít sữa chua Hy Lạp ít béo.

Kết hợp sữa chua với quả mâm xôi, chuối, đào và một lượng nhỏ gừng sẽ tạo ra một món ăn ngọt ngào, có vị chua nhẹ để thưởng thức như một phần trong kế hoạch giảm cân của bạn.

Sinh tố bơ-lê-dừa



Công thức sinh tố ít calo này có thể giúp bạn đảm bảo đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ mà không cảm thấy thiếu hụt.

Dừa, lê, bơ và thêm chút nước cốt chanh phối hợp với nhau để tạo ra thức uống thơm ngon, đậm đà và giữ được lượng calo tổng thể ở mức thấp.

Sinh tố dừa bí ngô



Sinh tố dừa bí ngô. Ảnh: Carlene Thomas.

Kết hợp dừa và bí ngô, bạn sẽ có được một món ăn nhẹ tuyệt vời. Món sinh tố này rất lợi ích sức khỏe và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Với bí ngô đóng hộp, đậu và sữa chua Hy Lạp, công thức này cung cấp khoảng 8 gam protein và 5 gam chất xơ.

Sinh tố chocolate-dừa-chuối

Sô cô la và chuối là một trong những sự kết hợp sinh tố cổ điển nhất và nó cũng thúc đẩy quá trình giảm cân.

Bạn cũng có thể một chút sữa chua Hy Lạp để tăng cường protein, món sinh tố này càng trở nên ấn tượng hơn. Và nhờ có sữa chua đó mà món sinh tố này cung cấp tới 9 gam protein.

Sinh hạt chia-quả mọng. Ảnh: Carlene Thomas.

Sinh hạt chia-quả mọng

Món sinh tố này cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và giữ lượng calo cũng như đường bổ sung ở mức tối thiểu.

Bạn sẽ nhận được chất xơ từ hạt chia và ba loại quả mọng (quả mâm xôi, dâu tây và quả việt quất), trong khi quả bơ sẽ cung cấp một lượng chất béo lành mạnh.

Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng này có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo nên một bữa ăn nhẹ no lâu và cải thiện cân nặng của bạn.

Sinh tố bơ hạt điều và quả mâm xôi

Bơ hạt điều cung cấp hàm lượng protein và chất béo lành mạnh tương tự với một chút hương vị ngọt tự nhiên.

Công thức sinh tố này cũng chứa quả mâm xôi đông lạnh, sữa hạt điều và phô mai, những thành phần kết hợp với nhau để cung cấp cho bạn lượng protein, chất béo lành mạnh và chất xơ.

Sinh tố bánh cà rốt

Nó được làm từ cà rốt, đậu xanh, sữa yến mạch, hạt lanh và một thành phần bí mật phô mai Neufchatel, một loại phô mai dạng kem có ít chất béo hơn phô mai kem thông thường.

Sinh tố chuối sô cô la đen. Ảnh: Carlene Thomas.

Sinh tố chuối sô cô la đen

Sinh tố chuối sô cô la đen nhiều khoáng chất, giúp bạn no lâu và giảm cảm giảm thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Sinh tố đào và cải xoăn

Sinh tố đào và cải xoăn giúp cung cấp tất cả các loại khoáng chất, dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho cơ thể. Khi đủ các chất dinh dưỡng cơ thể giảm cảm giác thèm ăn và giúp giảm cân hiệu quả.

