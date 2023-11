Mùa đông đến muộn ở Bắc Kinh

Mùa đông năm nay ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc - TQ) được dự báo sẽ đến muộn và đột ngột. Hiện tại, nhiệt độ ban ngày tại nhiều nơi ở Bắc Kinh dao động trên 20 độ C, trong khi các khu vực khác của TQ có nhiệt độ trên 30 độ C.

Ngày 1-11, tờ Beijing Daily đưa tin mùa đông năm nay ở Bắc Kinh có thể bắt đầu vào ngày 6-11 - muộn hơn gần một tuần so với những năm trước.

Ngoài ra, mùa đông năm nay ở thủ đô TQ được dự báo ​​sẽ lạnh hơn khi nhiệt độ trung bình có thể sẽ giảm hơn 10 độ C so với mùa đông các năm trước.

Sương mù bao phủ nhiều nơi ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 1-11. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, tính đến 2 giờ chiều 1-11 (giờ địa phương), hơn 600 trạm khí tượng trên khắp TQ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 11. Theo đó, thời tiết ở nhiều vùng của TQ vẫn ấm áp khi bước vào tháng 11. Ở các địa phương miền đông và miền trung như Sơn Đông, An Huy, Giang Tô và Hà Nam vẫn ghi nhận mức nhiệt trên 30 độ C.

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận mức nhiệt cao trong tháng 10. Trong 10 ngày cuối tháng 10, nhiệt độ tại TP này cao hơn 3,4 độ C so với cùng thời điểm này các năm trước. Cùng với thời tiết ấm áp hơn mọi năm, sương mù cũng bao phủ Bắc Kinh và các khu vực lân cận trong nhiều ngày qua.

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia cho biết thời tiết bất thường gần đây ở TQ là do các luồng không khí lạnh yếu hơn bình thường, dẫn đến thời tiết sương mù kéo dài và nhiệt độ ấm hơn. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm không khí cũng khiến sương mù thêm dày đặc.

Tuy nhiên, trong những ngày tới, nhiệt độ trên khắp miền bắc TQ được dự báo sẽ giảm mạnh.

Nhiệt độ tại các TP phía đông bắc TQ như Thẩm Dương, Trường Xuân và Cáp Nhĩ Tân có thể sẽ giảm mạnh hơn 15 độ C so với hiện tại. Trong khi đó, các TP như Bắc Kinh, Trịnh Châu, Tế Nam, Tây An và Thạch Gia Trang sẽ chứng kiến nhiệt độ giảm từ 25 độ C xuống còn khoảng 15 độ C.

KHOA ĐIỀM