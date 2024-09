Mua thức ăn mùa mưa bão sao cho có lợi và an toàn?

Lo lắng về ảnh hưởng của siêu bão Yagi, nhiều người dân khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình... đổ xô đến các siêu thị, chợ dân sinh để mua rau quả, thực phẩm dự trữ. Điều này giúp người dân có thể yên tâm ở trong nhà "tránh" bão.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa mưa bão, trên website của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng đưa ra một số gợi ý cho người tiêu dùng về cách lựa chọn và bảo quản thực phẩm. Các gợi ý này nhằm đảm bảo "tuổi thọ" lẫn hàm lượng dinh dưỡng của thức ăn sau khi mua về.

Cụ thể, đối với thực phẩm tươi sống, theo Cục An toàn thực phẩm, người tiêu dùng nên mua sẵn các loại thịt heo, bò, gà... sau đó sơ chế và cất tủ đá. Khi cần sử dụng thì rã đông và chế biến như bình thường.

Với các loại rau quả, ưu tiên lựa chọn thực phẩm có thể để dài ngày như bầu, bí, khoai tây, cà rốt... có thể để bên ngoài 4 -5 ngày.

Một số loại rau xanh như rau cải, rau muống, rau ngót,... cũng có thể bảo quản trong tủ lạnh 4 - 5 ngày, và 2 ngày ở nhiệt độ thường trong điều kiện thời tiết mát mẻ.

Đặc biệt, một loại thực phẩm khác không thể thiếu là trứng. Với thời hạn 15 - 20 ngày nếu bảo quản đúng cách, trứng là thực phẩm thích hợp để tích trữ trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý người dân nên kiểm tra và mua đủ dùng đối với gạo, muối, nước mắm, dầu ăn...

Một số loại đồ khô nên có trong ngày mưa bão như cá khô, mỳ ăn liền, các loại đồ hộp như thịt hộp, cá hộp, xúc xích ăn liền, ruốc và các loại bánh mỳ, bánh ngọt, sữa đặc.

Nếu có thông tin về bão to và kéo dài thì nên chuẩn bị nhiều bánh mỳ, bánh ngọt và sữa đặc phòng trường hợp xấu nhất không thể đun nấu thì bạn vẫn có thực phẩm ăn liền.

"Đối với thực phẩm đóng hộp nên chú ý kiểm tra hạn sử dụng và bố trí chế độ ăn uống hợp lý cho gia đình"- Cục An toàn thực phẩm lưu ý.

Ngoài việc lựa chọn, mua sắm thức ăn hàng ngày, việc dữ trữ đúng cách sẽ giúp kéo dài "tuổi thọ" và hàm lượng dinh dưỡng cho thực phẩm của bạn.

Đối với việc bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, Cục An toàn thực phẩm lưu ý, người dân cần kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh, đảm bảo thực phẩm được bảo quản đúng cách. Trong trường hợp mất điện, cửa tủ đá và tủ lạnh phải được đóng kín hoàn toàn để duy trì độ lạnh. Sau khi có điện trở lại, cũng cần kiểm tra thức ăn, nhiệt độ tủ, nhất là ngăn đá và lau dọn các thức ăn hư hỏng, nước chảy ra (nếu có) từ thực phẩm.

"Sau thời gian mất điện, nếu nhiệt độ ngăn đá vẫn còn dưới 4 - 5 độ C thì thực phẩm của bạn vẫn còn dùng được. Bạn cũng có thể kiểm tra từng gói đồ ăn, nếu thấy còn dính băng đá hoặc dưới 4 - 5 độ C đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục giữ lạnh"- Cục An toàn thực phẩm khuyến nghị.